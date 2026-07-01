Mientras Cuti Romero juega el Mundial, Tottenham gastó 217 millones en dos refuerzos

Tras salvarse del descenso en la Premier League, los londinenses abren la billetera para jerarquizar al plantel que dirige Roberto De Zerbi.

La última temporada de Tottenham fue para el olvido. En gran parte de la misma, coqueteó con el descenso y en el final de la Premier League impidió su caída a la English Football League Championship. Y como si fuese poco, hubo momentos de tensión con Cuti Romero, que no estuvo presente en los últimos juegos por lesión y ahora es clave para Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Mientras el defensor cordobés mantiene la ilusión de volver a gritar campeón con su país, también piensa en lo que ocurrirá una vez que regrese a Londres, ya que sigue estando en los planes de Diego Simeone, quien lo quiere en Atlético de Madrid. Pero mientras tanto, tendrá dos compañeros nuevos. Y lo curioso es la gran cantidad de dinero que desembolsaron para adquirir a Sandro Tonali y Mateus Fernandes.

Sandro Tonali llega desde Newcastle United. (Getty Images)

El mediocampista italiano que fue fundamental durante la última temporada de Newcastle United, llega a cambio de 117.000.000 de euros y así le cumple el sueño al entrenador Roberto De Zerbi, quien insistía por el desembarco del oriundo de Lodi que jugó en AC Milan.

Respecto a la operación por el portugués nacido en la ciudad de Olhão, de 21 años, debieron desembolsar cerca de 100.000.000 de la moneda europea para sacarlo del descendido West Ham United. Incluso, vienen de pagar 60 millones en el zaguero Jan Paul van Hecke.

Mateus Fernandes llega a Tottenham desde West Ham United, con quien descendió. (Getty Images)

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Cabe destacar que los Spurs no solo adquirieron tres futbolistas gastando un verdadero dineral, ya que sumado al ex zaguero de Brighton & Hove Albion la cifra ascendió a 277.000.000 de euros, sino que también Marcos Senesi, Martin Dubravka y Andrew Robertson llegaron en condición de futbolistas libres tras no renovar con Bournemouth, Burnley y Liverpool, respectivamente.

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