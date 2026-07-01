Las 15 figuras del fútbol mundial que son agentes libres a partir de este 1 de julio

Aunque el Mundial 2026 se lleva todas las miradas, los clubes están en plena planificación para la temporada 2025-26. En ese contexto, decenas de futbolistas se acaban de quedar sin contratos y se encuentran en libertad de acción para elegir su próximo destino.
Sobre todo en Europa, la gran mayoría de los contratos tienen vigencia hasta el 30 de junio, por lo que este miércoles, ya en el comienzo de julio, se expiraron varios de esos vínculos. Entre todos los jugadores libres, hay 15 figuras cuya experiencia y talento tendrán valor en el mercado.
Las 15 figuras que están libres
- DUSAN VLAHOVIC
Getty
- MOHAMED SALAH
Getty
Horror en México: tres fallecidos por los festejos tras la clasificación a octavos de final del Mundial 2026
- FABINHO
Getty
- LEON GORETZKA
Getty
- CASEMIRO
Getty
- PAULO DYBALA
Getty
- DANI CARVAJAL
Getty
- MAURO ICARDI
Getty
- LUKA MODRIC
Getty
- RAHEEM STERLING
Getty
- EDINSON CAVANI
Getty
- OLEKSANDR ZINCHENKO
Getty
- DANI CEBALLOS
Getty
- JOHN STONES
Getty
- JADON SANCHO
Getty
Los jugadores más valiosos en la bolsa de agentes libres
El sitio Transfermarkt, la principal referencia del mundo para el mercado de pases del fútbol, sitúa a Dusan Vlahovic como el jugador con mayor valor que se encuentra sin equipo, con 35 millones de euros. Detrás aparecen Harry Wilson y Mohamed Salah, con 25 y 22 millones, respectivamente.
En la cuarta posición figura Malang Sarr, con 20 millones de euros y un último paso por Lens. Dos jugadores completan el Top 5 con 18 millones: Jadon Sancho y Óscar Mingueza.
Datos clave
- 15 figuras quedaron libres el 1 de julio para la temporada 2025-26.
- Dusan Vlahovic es el jugador libre más valioso con 35 millones de euros.
- Mohamed Salah y Harry Wilson lo siguen con 22 y 25 millones de euros.