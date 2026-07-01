Las 15 figuras del fútbol mundial que son agentes libres a partir de este 1 de julio

De cara a una nueva temporada, varias de las estrellas del deporte más popular del planeta tienen en sus manos la decisión sobre su futuro.

Aunque el Mundial 2026 se lleva todas las miradas, los clubes están en plena planificación para la temporada 2025-26. En ese contexto, decenas de futbolistas se acaban de quedar sin contratos y se encuentran en libertad de acción para elegir su próximo destino.

Sobre todo en Europa, la gran mayoría de los contratos tienen vigencia hasta el 30 de junio, por lo que este miércoles, ya en el comienzo de julio, se expiraron varios de esos vínculos. Entre todos los jugadores libres, hay 15 figuras cuya experiencia y talento tendrán valor en el mercado.

Las 15 figuras que están libres

DUSAN VLAHOVIC

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MOHAMED SALAH

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FABINHO

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LEON GORETZKA

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CASEMIRO

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PAULO DYBALA

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DANI CARVAJAL

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MAURO ICARDI

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LUKA MODRIC

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RAHEEM STERLING

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EDINSON CAVANI

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OLEKSANDR ZINCHENKO

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DANI CEBALLOS

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JOHN STONES

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JADON SANCHO

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Los jugadores más valiosos en la bolsa de agentes libres

El sitio Transfermarkt, la principal referencia del mundo para el mercado de pases del fútbol, sitúa a Dusan Vlahovic como el jugador con mayor valor que se encuentra sin equipo, con 35 millones de euros. Detrás aparecen Harry Wilson y Mohamed Salah, con 25 y 22 millones, respectivamente.

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En la cuarta posición figura Malang Sarr, con 20 millones de euros y un último paso por Lens. Dos jugadores completan el Top 5 con 18 millones: Jadon Sancho y Óscar Mingueza.

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