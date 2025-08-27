Alarma en River: el preocupante pronóstico de la Inteligencia Artificial de cara al partido contra Unión por la Copa Argentina

Este jueves, en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, River Plate y Unión de Santa Fe se encontrarán frente a frente en el marco de los octavos de final de la presente edición de la Copa Argentina. Se tratará de un duelo que promete y mucho y que depositará a un solo elenco en la próxima instancia del certamen doméstico.

En medio de un andar irregular pero que lo tiene en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y en la cima de su zona en el Torneo Clausura 2025, el combinado Millonario tratará de dar un nuevo paso hacia el objetivo de quedarse con la Copa Argentina. Pero enfrente habrá un escollo duro como el Tatengue.

Para colmo, en las últimas horas, la Inteligencia Artificial apareció en escena para despacharse con un pronóstico realmente contundente y que tomó por sorpresa a propios y extraños. Es que, lisa y llanamente, “Gemini” no hizo más que anunciar que los encabezados tácticamente por Leonardo Madelón serán los vencedores en este partido.

El pronóstico de la IA de River vs. Unión

“El pronóstico es una victoria de Unión de Santa Fe por 1-0. La defensa Tatengue logrará contener los embates de River, que, a pesar de ser superior en los papeles, no encontrará los espacios para concretar. El gol de la victoria podría llegar en la segunda mitad, producto de un contragolpe letal que sorpresa a la defensa de River, que estaría volcada al ataque buscando la apertura del marcador”, comenzó señalando.

“Aunque parezca improbable, este tipo de resultados son los que hacen de la Copa Argentina una competición tan apasionante y llena de sorpresas, con una victoria de Unión por la mínima diferencia, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de este torneo”, profundizó la Inteligencia Artificial, diseñando un claro batacazo.

Leonardo Madelón, entrenador de Unión. (Foto: Getty)

“En tanto, el gol de Unión de Santa Fe, que definirá el partido y sorprenderá a todos, no vendrá de un delantero de renombre, sino de un volante. El encargado de marcar el 1-0 definitivo del Tatengue será Mauro Pittón”, continuó indicando “Gemini”, impresionando también con el designado para la conquista de los de Madelón.

“Si bien es un volante central, Mauro Pittón se caracteriza por su gran despliegue físico y su capacidad para llegar al área rival con sorpresa, aprovechando los espacios que deja el rival. Su gol llegaría en un momento de desatención de la defensa Millonaria, cuando se sumaría al ataque y capitalizaría un rebote o un pase filtrado”, añadió.

Los posibles once de River ante Unión

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

¿Cuándo se juega River vs. Unión por la Copa Argentina?

El encuentro entre River Plate y Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina 2025 se disputará el próximo jueves 28 de agosto, desde las 21:15 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza.

