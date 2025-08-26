La drástica decisión de Gallardo con el once de River de cara al partido ante Unión por Copa Argentina

Este lunes, en el marco del cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, River Plate afrontó una visita de riesgo a Lanús. En ese contexto, Marcelo Gallardo optó por recurrir a una formación alternativa teniendo en cuenta el desgaste previo llevado a cabo contra Libertad de Paraguay en los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Así las cosas, los de Núñez brindaron otra imagen deslucida y se llevaron un sabor amargo pese a ponerse en ventaja. Sucede que, en la última acción del partido disputado en La Fortaleza, el Granate estampó el 1-1 definitivo. Esto, como no podía ser de otra manera, potenció y agigantó el malestar del propio entrenador de River.

De hecho, ante la inminente presentación del Millonario por una nueva instancia de la Copa Argentina, más precisamente este jueves ante Unión de Santa Fe en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, el Muñeco está analizando seriamente la chance de patear el tablero. Y esto incluiría un rotundo cambio de esquema.

Si bien todavía restan entrenamientos y también las confirmaciones pertinentes, Gallardo podría inclinarse por una apuesta hacia los tres delanteros, recurriendo a Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Sí, el refuerzo que llegó desde Racing Club mostró una muy buena cara a lo largo de sus minutos, ya sin rastros de complicaciones físicas.

Maxi Salas volvería al once titular. (Foto: Getty)

De esta manera, Gallardo prescindiría de la figura de un volante creativo definido, aunque sí podría incluir a Ignacio Fernández, posicionándose en la medular junto con Giuliano Galoppo y Enzo Pérez. Así las cosas, de no mediar imprevistos, River saldría a la cancha del mencionado estadio cuyano con un marcado 4-3-3 como dibujo táctico.

Por otra parte, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña también volverían al once titular teniendo en cuenta la importancia que tienen ambos en River. En cuanto a la zaga central sí hay algunas dudas, ya que Lautaro Rivero ofreció otra fenomenal presentación y podría colarse entre Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta, de irregular presente.

Igualmente, teniendo en cuenta las sorpresas que suele aplicar Gallardo instantes antes del comienzo de los partidos, habrá que esperar hasta último momento para conocer los detalles relacionados con los once nombres propios por los que apostará River para buscar el pasaje rumbo a los cuartos de final del propio certamen doméstico.

Los posibles once de River ante Unión

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

¿Cuándo se juega River vs. Unión por la Copa Argentina?

El encuentro entre River Plate y Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina 2025 se disputará el próximo jueves 28 de agosto, desde las 21:15 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza.

