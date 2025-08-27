El jugador de River que Gallardo bajó a Reserva previo al partido contra Unión por Copa Argentina

A la espera de la lista de convocados para el partido contra Unión por los octavos de final de la Copa Argentina, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, tomó una llamativa decisión debido a que decidió marginar de la misma a Juan Bautista Dadín, el delantero que fue suplente ante Lanús.

Es que, el Muñeco decidió que el futbolista de 19 años que no vio minutos ante el Granate baje nuevamente a la Reserva comandada por Marcelo Escudero para sumar minutos en el duelo contra San Martín de San Juan que se jugará este miércoles en el River Camp de Ezeiza.

De esta manera, Dadín será titular en el partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Proyección para no perder ritmo de competencia. En el equipo de Gallardo solamente jugó 70 minutos, en la victoria de River ante Godoy Cruz por 4 a 2, en lo que también fue su debut como profesional.

Esta decisión del Muñeco también se debe a la cantidad de delanteros que tiene a disposición para enfrentar a Unión de Santa Fe, ya que podrá contar con Miguel Ángel Borja, Sebastián Driussi, Facundo Colidio y el recuperado Maximiliano Salas.

Dadín bajó a la Reserva de River.

Por otro lado, quien también se mantiene en el plantel de la Reserva es Ulises Giménez, el defensor central que debutó ante Ciudad Bolívar por Copa Argentina y que fue convocado para el empate sin goles contra Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los convocados de la Reserva de River para enfrentar a San Martín de San Juan

Los convocados de la Reserva de River.

