Desde lo discursivo, Ángel David Comizzo se encargó siempre de mostrar su inmenso amor por River, inclusive inmortalizó una frase en una entrevista en TyC Sports en la que se preguntó: “¿Cómo se puede ser hincha de Boca? Yo los veo y… pobrecitos”. Pero no todo quedó en frases, sino también que el Flaco defendió con alma y vida el arco del Millonario. Lo hizo en dos períodos en los que acumuló 180 partidos jugados y cuatro títulos.

Lo curioso es que siendo tan hincha de River y habiendo dejado un grato recuerdo entre los hinchas, Ángel David Comizzo nunca haya vuelto al club. Hace algunos días, el santafesino dialogó con Vía Libre Reconquista y afirmó: “Desde el día que me retiré, nunca más volví a River. Yo jamás volví a pisar el Monumental”.

Además, dijo: “He recibido muchísimas invitaciones por parte de los directivos y nunca he ido porque siempre me dije que podía llegar a tener sensaciones encontradas, de ver ese estadio maravilloso que se ha convertido en un templo del fútbol y el jugador que llegue tiene que entender qué camiseta representa”.

“River es diferente a todos porque River cuida a sus ídolos. River forja entrenadores criados en su club, entrenadores que conoces qué fútbol representar y qué camiseta hay que defender, que conocen los pasillos del club, que tratan de transmitirles a los jóvenes y a todo aquel que llega al club dónde está, en qué club está y hasta cómo hay que vestirse. Por eso River es tan distinto y tan diferente”, completó Ángel David Comizzo.

El paso de Comizzo por River

Comizzo se formó en Talleres de Córdoba y debutó en Primera en 1982. Para 1988 arribó al Millonario y permaneció en el club hasta 1993, en ese periodo atajó 130 partidos y fue campeón del Campeonato de Primera División 1989/90 y también del Apertura 1991. En 2001 regresó a Núñez luego de pasar por Tigres, América de Cali, Banfield, León y Morelia. En su segundo ciclo por River, el Flaco se quedó hasta 2003: atajó 50 partidos y ganó el Clausura 2002 y el Clausura 2003.

El presente de Ángel David Comizzo

Desde mediados de 2023 que Ángel David Comizzo es el entrenador de Atlético Grau, conjunto peruano que en 2025 disputó la Copa Sudamericana. Anteriormente, el ex arquero de River había pasado por Deportivo Municipal, Universitario y César Vallejo, todos conjuntos del mismo país.

