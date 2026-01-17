La escudería de la Fórmula 1 que presentará su monoplaza para el 2026 en el Super Bowl

Red Bull Racing se adelantó al resto de las escuderías y fue la primera en presentar su livery para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Mostrar los diseños son una de las revelaciones que más expectativa generan en los fanáticos de la categoría y hay una escudería que quiere hacerlo a lo grande: Cadillac.

Cadillac F1 Team hará su debut en la Fórmula 1 en 2026 y quieren hacerlo por todo lo alto. Es por ello que presentarán su livery para la temporada en el Super Bowl, el evento deportivo más grande del año para los norteamericanos. El Super Bowl LX tendrá lugar el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con 68,500 espectadores presentes y miles de millones que seguirán el evento en vivo.

El auto en sí no estará presente físicamente, sino que la presentación será con una publicidad que se emitirá en el show del entretiempo, uno de los eventos de espectáculo más esperados por los norteamericanos. Ese comercial costará aproximadamente 8 millones de dólares por cada 30 segundos de emisión.

Cadillac presentará su diseño para la F1 2026 en el Super Bowl LX.

Dan Towriss, jefe ejecutivo del equipo, explicó el por qué de esta decisión: “Hay una especie de rol de underdog para una nueva marca americana que se une recién ahora a la Fórmula 1, enfrentando rivales europeos que llevan décadas perfeccionándose en el oficio”, declaró, dejando entender que el objetivo es generar una fanaticada a partir de unirse en la adversidad.

Lo único que ha hecho Cadillac hasta ahora fue mostrar un auto negro con el logo de la escudería en lo que fue el Shakedown, donde recorrieron sus primeros kilómetros con el auto con el que se estrenarán en la Fórmula 1.

Cadillac utilizó un diseño especial para sus primeras pruebas, pero no será el definitivo para el 2026.

En cuanto al Super Bowl XL, de momento no se sabe qué franquicias lo disputarán, sólo que habrá un nuevo campeón. Los Philadelphia Eagles, campeones defensores, fueron eliminados por los San Francisco 49ers en los PlayOffs y, al día de hoy, solo restan ocho en carrera.

Denver Broncos vs. Buffalo Bills; New England Patriots vs. Houston Texans; Los Angeles Rams vs. Chicago Bears y Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers son los partidos pactados para la semifinales de división.

