Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

La escudería de la Fórmula 1 que presentará su monoplaza para el 2026 en el Super Bowl

Utilizarán el evento deportivo más grande del deporte norteamericano con la intención de generar fanáticos. Costará 8 millones toda la presentación.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Cadillac presentará su livery en el Super Bowl LX
© Cadillac F1 TeamCadillac presentará su livery en el Super Bowl LX

Red Bull Racing se adelantó al resto de las escuderías y fue la primera en presentar su livery para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Mostrar los diseños son una de las revelaciones que más expectativa generan en los fanáticos de la categoría y hay una escudería que quiere hacerlo a lo grande: Cadillac.

Cadillac F1 Team hará su debut en la Fórmula 1 en 2026 y quieren hacerlo por todo lo alto. Es por ello que presentarán su livery para la temporada en el Super Bowl, el evento deportivo más grande del año para los norteamericanos. El Super Bowl LX tendrá lugar el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con 68,500 espectadores presentes y miles de millones que seguirán el evento en vivo.

El auto en sí no estará presente físicamente, sino que la presentación será con una publicidad que se emitirá en el show del entretiempo, uno de los eventos de espectáculo más esperados por los norteamericanos. Ese comercial costará aproximadamente 8 millones de dólares por cada 30 segundos de emisión.

Cadillac presentará su diseño para la F1 2026 en el Super Bowl LX.

Cadillac presentará su diseño para la F1 2026 en el Super Bowl LX.

Dan Towriss, jefe ejecutivo del equipo, explicó el por qué de esta decisión: “Hay una especie de rol de underdog para una nueva marca americana que se une recién ahora a la Fórmula 1, enfrentando rivales europeos que llevan décadas perfeccionándose en el oficio”, declaró, dejando entender que el objetivo es generar una fanaticada a partir de unirse en la adversidad.

Lo único que ha hecho Cadillac hasta ahora fue mostrar un auto negro con el logo de la escudería en lo que fue el Shakedown, donde recorrieron sus primeros kilómetros con el auto con el que se estrenarán en la Fórmula 1.

Publicidad
Cadillac utilizó un diseño especial para sus primeras pruebas, pero no será el definitivo para el 2026.

Cadillac utilizó un diseño especial para sus primeras pruebas, pero no será el definitivo para el 2026.

En cuanto al Super Bowl XL, de momento no se sabe qué franquicias lo disputarán, sólo que habrá un nuevo campeón. Los Philadelphia Eagles, campeones defensores, fueron eliminados por los San Francisco 49ers en los PlayOffs y, al día de hoy, solo restan ocho en carrera.

Denver Broncos vs. Buffalo Bills; New England Patriots vs. Houston Texans; Los Angeles Rams vs. Chicago Bears y Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers son los partidos pactados para la semifinales de división.

Publicidad

En síntesis

  • Cadillac F1 Team presentará su livery 2026 en el Super Bowl LX el 8 de febrero.
  • El anuncio publicitario durante el entretiempo costará 8 millones de dólares por 30 segundos.
  • Dan Towriss, jefe ejecutivo, lidera la estrategia de la marca para su debut y quiere construir una fanaticada a partir de la adversidad.
germán celsan
Germán Celsan

    Palabra autorizada

    star journalists block logo mobile
    jpasman
    toti pasman

    Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

    ggrova
    german garcía grova

    Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

    Lee también
    Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: Riquelme no solo acelera por Carrizo luego de destrabar la llegada de Hinestroza
    Boca Juniors

    Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: Riquelme no solo acelera por Carrizo luego de destrabar la llegada de Hinestroza

    Franco Mastantuono se reconcilió con la prensa española tras la victoria del Real Madrid
    Fútbol europeo

    Franco Mastantuono se reconcilió con la prensa española tras la victoria del Real Madrid

    Licha Martínez fue figura y los hinchas de Manchester United se lo recordaron a dos históricos: "Pidan perdón"
    Fútbol europeo

    Licha Martínez fue figura y los hinchas de Manchester United se lo recordaron a dos históricos: "Pidan perdón"

    Franco Colapinto y Pierre Gasly, frente a un particular desafío en Alpine que no tendrá ninguna otra escudería en la F1 2026
    FÓRMULA 1

    Franco Colapinto y Pierre Gasly, frente a un particular desafío en Alpine que no tendrá ninguna otra escudería en la F1 2026

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1

    EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

    EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
    Better Collective Logo