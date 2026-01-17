Franco Mastantuono se reconcilió con la prensa española tras la victoria del Real Madrid: el puntaje que recibió

Real Madrid se repuso de las dos duras derrotas de la semana pasada con la victoria de este sábado por 2 a 0 ante Levante en el Santiago Bernabeu. Fue el primer triunfo de la era Arbeloa, y el merengue logró cambiar silbidos por aplausos una vez terminado el encuentro. Entre los que salieron ganando estuvo Franco Mastantuono, a quien la prensa destacó luego del encuentro.

El argentino, que había convertido su segundo gol en Real Madrid entre semana contra Albacete, en lo que fue derrota y eliminación de la Copa del Rey, ésta vez ingresó desde el banco de suplentes. Lo hizo en el entretiempo, junto a Arda Güler, y ambos cambiaron el partido. Tanto As como Marca destacaron al turco como la figura, y puntuaron al argentino con un 6/10.

Mastantuono y Güler habían sido duramente criticados tras la eliminación en Copa del Rey, pero el argentino hoy convenció a la prensa: “Entró con ganas de agitar la coctelera intentando desbordar y desequilibrar“, señaló Marca. “Algo atropellado, pero colaboró en la reacción del equipo tras el descanso. Estrelló un balón en el larguero.”

El tiro de Mastantuono en el travesaño

Tweet placeholder

Por su parte, As destacó la actuación de Mastantuono, aunque pidió más muestras antes de rendirse por completo: “Tuvo más colmillo de lo que venía demostrando, lo cual era fácil. Encaró, lo intentó y hasta pudo marcar, tras un chutazo desde la frontal que se estrelló en el larguero“, señalaron.

“Algo mejor, pero sigue transmitiendo una sensación de estar lejos de lo necesario para ser titular en el Real Madrid”, completaron con el veredicto que deja claro que el Madrid exige más, pero que el partido de hoy fue un paso en el camino correcto.

Publicidad

Publicidad

Mastantuono debe seguir demostrando que merece la titularidad en Real Madrid. (Getty)

En síntesis