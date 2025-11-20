Es tendencia:
Atento River: comenzó una mega obra para mejorar los accesos al Estadio Monumental

Los trabajos ya iniciaron en la avenida Lugones con el fin de colocar 6 vigas de 47 toneladas para que soporte una nueva estructura.

Por Lautaro Toschi

Los hinchas de River que concurran al Monumental se verán beneficiado con un nueva obra
Los hinchas de River que concurran al Monumental se verán beneficiado con un nueva obra

En los últimos años, el Estadio Monumental pasó de tener capacidad para 65 mil espectadores a poder albergar a 85 mil. Se espera que en un futuro cercano sean más de 100 mil. Si bien en River se hicieron obras importantes en lo que respecta a los estacionamientos internos, la realidad es que el desagote hacia las principales rutas de salida se vuelve algo caótico en una ciudad que no está preparada para eventos tan masivos.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó nota de la dificultad que se generaba en el Estadio Monumental, pero también está creciendo el barrio del Polo de la Innovación -el cual se encuentra frente al Monumental cruzando Udaondo- y por eso se decidió hacer una obra imponente en las inmediaciones de la cancha de River.

Hace meses que se trabaja pegado al Puente Labruna, en la zona lindante a la avenida Lugones, pero el pasado miércoles por la noche se avanzó considerablemente. Se cortó al transito a partir de las 21 horas y se colocaron nada más y nada menos que seis vigas de 47 toneladas cada una.

Cabe destacar que esta obra beneficiará a los concurrentes al Estadio Monumental, pero también a quienes vayan a los múltiples clubes que hay en la zona y también a los que vayan a Ciudad Universitaria.

¿De qué se trata la nueva obra?

Se está trabajando en la construcción de dos rulos vehiculares, un nuevo puente peatonal lindante al Puente Labruna para garantizar que el nuevo barrio del Polo de la Innovación no quede desconectado día de partido. Esta obra beneficiará a los miles y miles los hinchas de River que hacen su ingreso al Monumental los días de partido a través del Puente Labruna, el cual queda cortado al tránsito.

Así va a quedar la obra una vez que esté terminada.

DATOS CLAVE

  • River Plate planea ampliar el Estadio Monumental de 85 mil a más de 100 mil espectadores.
  • El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está construyendo dos rulos vehiculares y un nuevo puente peatonal cerca del Puente Labruna.
  • La noche del pasado miércoles, se cortó el tránsito para colocar seis vigas de 47 toneladas cada una en la obra de la Avenida Lugones.
