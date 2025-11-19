Los dos factores reglamentarios que facilitarían el regreso del Diablito Echeverri a River

Tiró la primera piedra hace unas semanas atrás. Mediante un posteo en su cuenta de Instagram, Claudio Echeverri dejó entrever la posibilidad de regresar a River debido a que publicó una foto suya, en blanco y negro, en la que todavía era futbolista millonario. Como si faltara más, el Diablito sumó, allí, unos emojis de un reloj de arena, un corazón, y una flecha hacia atrás con la palabra “back”.

En un principio, se alegó que este posteo no era más que un reclamo al Bayer Leverkusen ante la falta de minutos en su cesión desde Manchester City. Sin embargo, en el Mundo River, quedó la ilusión por el mensaje enviado por Echeverri.

Lo cierto en esta historia es que, de momento, no hay movimientos concretos de parte de River o del entorno del futbolista para un posible regreso, pero la posibilidad no está cerrada del todo y desde el entorno del jugador aseguran que la clave de toda esta situación es la paciencia.

En caso de que las negociaciones empiecen a circular y que el Diablito pueda encaminar un regreso a River a modo de préstamo, aparecen dos cuestiones legales que permitirían que esto suceda sin inconvenientes, ambas relacionadas a la prohibición de jugar para tres equipos en una misma temporada.

En el caso de Echeverri, las soluciones están servidas sobre la mesa: en primera instancia, porque el futbolista firmó contrato el 25 de agosto con el Leverkusen, y si Manchester City decide rescindirle el préstamo y cederlo a River, el Diablito solo sería inscripto por el club alemán y el Millonario de manera oficial. La del City, en cambio, solo se trata de una “inscripción técnica”. Echeverri queda inscripto en tres clubes en una temporada, pero solo juega para dos de ellos.

Por otro lado la prohibición de parte de FIFA existe para equipos con temporadas que corren de la misma manera en el calendario. Como en Argentina la temporada arranca en enero, y la de los equipos europeos comenzó en agosto, el reglamento no corre de igual manera que si Echeverri es buscado por otro club del viejo continente.

Los números de Echeverri en Europa

Desde su arribo al fútbol europeo, Claudio Echeverri apenas contabiliza 11 partidos oficiales: ocho de ellos con Bayer Leverkusen y solo tres con Manchester City. En esos encuentros, contabiliza 285 minutos de juego, aportó un gol, con el equipo inglés en el Mundial de Clubes, y entregó una asistencia para el equipo alemán en Champions League.

