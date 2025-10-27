Como si la derrota ante Independiente Rivadavia en la Copa Argentina no hubiera sido suficiente, River está en vilo por la lesión de Sebastián Driussi. El delantero, que sufrió reiteradas complicaciones físicas desde su retorno al Millonario, no pudo completar el último partido en Córdoba y ya se conoció su parte médico.

El ex Zenit sufrió una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda. Se trata de un problema físico que, si bien no llega a ser un desgarro, lo deja afuera del próximo compromiso ante Gimnasia (domingo 20:30) y lo pone seriamente en duda para el Superclásico ante Boca.

Driussi tendría al menos para dos semanas de recuperación, lo que significa que llegaría muy con lo justo al encuentro en La Bombonera. De todas formas, teniendo en cuenta la seguidilla de lesiones para el goleador, su evolución será día a día.

El pasado 17 de septiembre, el delantero sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo que lo dejó afuera de cinco partidos de River. Al tratarse de una nueva lesión en la misma sola, parece difícil pensar en una recuperación veloz para estar en el Alberto J. Armando.

En caso de quedarse afuera del Súper, River intentará recuperar al atacante para los playoffs del Torneo Clausura. Dependiendo del lugar que termine ocupando en la tabla anual, el desenlace del campeonato local podría ser clave para la clasificación a la Libertadores 2026.

Ruberto podría volver a ser convocado de casa al Superclásico

Con la baja de Driussi y con el flojo nivel de los delanteros, River y Marcelo Gallardo empiezan a pensar en Agustín Ruberto como alternativa. El delantero viene sumando minutos en Reserva y podría reaparecer en las convocatorias del primer equipo más temprano que tarde.

Publicidad

Publicidad

El goleador, que se rompió los ligamentos en febrero jugando el Sudamericano Sub 20. Tras casi 9 meses, el joven de 19 años podría volver a ser citado. En principio, jugará al menos un partido más en el equipo de Marcelo Escudero.

ver también Miguel Borja recibió la ciudadanía argentina: los extranjeros que ocupan cupo en River