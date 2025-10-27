Miguel Borja recibió la ciudadanía argentina: los extranjeros que ocupan cupo en River

Luego de la dura eliminación en las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza por penales, Marcelo Gallardo y River en general recibieron una buena noticia pensando en el mercado de pases siguiente y el cupo de extranjeros para incorporar.

Es que, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja recibió la ciudadanía argentina y es por eso que liberó un cupo de extranjeros para el club, por lo que si el ‘Muñeco’ en conjunto con la dirigencia lo deciden, en la próxima ventana de fichajes podrán sumar a otro jugador nacido fuera del país.

De esta manera, el Millonario ahora solamente tiene tres de los seis cupos de extranjeros permitidos. Quienes ocupan un lugar actualmente son el uruguayo Sebastián Boselli y los colombianos, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. Por su parte, Paulo Díaz, Matías Galarza Fonda y Giorgio Costantini tienen ciudadanía argentina, por lo que liberan lugar.

Cabe destacar que la liberación de un cupo es importante para River, ya que si bien desde la AFA permiten que cada club tenga hasta seis extranjeros en su plantel profesional, solamente cinco pueden firmar planilla, por lo que uno deberá quedar fuera del banco de suplentes. Además, en caso de completar el cupo, un mínimo de dos de ellos deben registrar al menos 10 partidos con su Selección nacional.

Así las cosas, con tres cupos liberados, pensando en el mercado de pases de enero, en el que se espera una renovación de plantel por varios contratos que se terminan y no serían renovados, el elenco de Núñez podrá buscar futbolistas extranjeros si así lo desea.

Borja se iría libre de River

Más allá de que liberó un cupo de extranjero, el delantero colombiano tendría los días contados en River. Debido a que su contrato termina el 31 de diciembre de este año, y a que todavía no hay chances formales para la renovación, todo indica que se irá libre, con el pase en su poder.

Su año futbolístico fue un detonante para que no se le renueve su vínculo, ya que tuvo una sequía goleadora de más de 15 partidos sin convertir y tampoco mostró un buen rendimiento en cancha. Además, falló penales en tandas que dejaron al Millonario eliminado de distintas competiciones.

De esta manera, Borja estaría viviendo sus últimos días como futbolista del elenco de Núñez, más allá de que semanas atrás reveló que existía la posibilidad de quedarse porque estaba contento en el club y había sido padre.

