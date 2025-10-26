Y sigue sin títulos: los escalofriantes millones que River gastó en refuerzos desde el regreso de Gallardo

River Plate atraviesa un presente extremadamente delicado y sigue sin levantar cabeza. De hecho, el pasado viernes, en la provincia de Córdoba, el Millonario se quedó afuera de la Copa Argentina. En la instancia de semifinales, volvió a jugar realmente mal, no pasó de un pálido empate 0-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza y cayó por penales.

De este modo, los de Núñez no solamente dejaron escapar la chance de sumar un título. Al mismo tiempo, hicieron añicos una manera más que viable de asegurar su lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores de América. Como consecuencia de ello, los hinchas volvieron a poner el grito en el cielo y el clima es muy negativo.

Sucede que River apuntó bien alto a la hora de las inversiones en refuerzos. Gastó millones y millones de dólares con la misión de dominar por completo el ámbito local y de pelear en el plano continental. Pero lo cierto es que no logró ninguna de las dos cosas y la paciencia se acabó por completo, por lo que se exige una reacción contundente e inmediata.

Si se lleva a cabo un repaso por todas las incorporaciones que finiquitó River desde el retorno de Marcelo Gallardo como entrenador, hace poco más de un año, el contexto se torna cada vez más delicado. Sí, es que el Millonario gastó más dinero que nadie y se está viendo superado por equipos que no tienen ni una pizca de su poderío económico.

Desde que el Muñeco volvió al club de sus amores, se invirtieron nada más ni nada menos que 74 millones de dólares en refuerzos. Esto sin contar la potencial operación por Giuliano Galoppo, mediocampista que, si termina confirmando su permanencia en River, representaría el desembolso de otros 3.200.000 de la misma moneda.

Kevin Castaño, el refuerzo más caro. (Foto: Getty)

Todos los refuerzos de River en el segundo ciclo de Gallardo

Kevin Castaño – U$S 14.000.000

Sebastián Driussi – U$S 10.000.000

Maximiliano Salas – U$S 9.500.000

Lucas Martínez Quarta – U$S 8.000.000

Matías Galarza Fonda – U$S 5.000.000

Juan Carlos Portillo – U$S 5.000.000

Germán Pezzella – U$S 5.000.000

Fabricio Bustos – U$S 5.000.000

Gonzalo Montiel – U$S 5.000.000

Giuliano Galoppo – U$S 3.200.000 (opción de compra por el 50% del pase)

(opción de compra por el 50% del pase) Juan Fernando Quintero – U$S 2.500.000

Marcos Acuña – U$S 2.000.000

Maximiliano Meza – U$S 2.000.000

Gonzalo Tapia – U$S 800.000

Matías Rojas – Libre (a préstamo)

Enzo Pérez – Libre

Los fracasos de Gallardo desde su vuelta a River

Copa Libertadores 2024 (eliminado por Atlético Mineiro en semifinales)

Supercopa Internacional (caída ante Talleres de Córdoba por penales)

Torneo Apertura 2025 (eliminado por Platense en cuartos de final)

Mundial de Clubes 2025 (eliminado en fase de grupos)

Copa Libertadores 2025 (eliminado por Palmeiras en cuartos de final)

Copa Argentina 2025 (elimiando por Independiente Rivadavia en semifinales)

Los próximos partidos de River

2/11 – River vs. Gimnasia (Torneo Clausura)

9/11 – Boca vs. River (Torneo Clausura)

16/11 – Vélez vs. River (Torneo Clausura)

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo ha gastado U$S 74 millones en refuerzos desde su vuelta a River Plate.

River Plate fue eliminado de la Copa Argentina en semifinales tras caer por penales ante Independiente Rivadavia.

El refuerzo más caro del ciclo de Gallardo en River es Kevin Castaño por U$S 14 millones.

