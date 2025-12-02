Con 20 millones de presupuesto, cuál es el valor de mercado de los refuerzos que quiere River

A la espera de conocer su panorama para la temporada 2026, ya que aún no sabe si jugará Copa Conmebol Libertadores o Sudamericana, Marcelo Gallardo y la dirigencia de River ya se encuentran trabajando en el mercado de pases, en búsqueda de refuerzos puntuales para el plantel.

Un lateral por izquierda, un mediocampista central, un volante ofensivo y un delantero de área son los cuatro puestos en los que el Millonario buscará variantes. Para los mismos, hay nombres en carpeta, por lo que poco a poco iniciaron las primeras conversaciones formales.

En este contexto, el elenco de Núñez contará con un presupuesto de 20 millones de dólares, por lo que en algunas posibilidades no negociarán por comprar un porcentaje de la ficha, sino que buscará un préstamo con opción de compra, tal como pasó con Giuliano Galoppo.

Pasando por el lateral izquierdo, son dos los nombres que tiene Gallardo en carpeta. El primero de ellos es Mateo Del Blanco, futbolista de Unión de Santa Fe. Según los datos de Transfermarkt, tiene un valor de 3,5 millones de dólares. El segundo, es Román Vega, quien se desempeña en Zenit y su pase vale 6 millones de la misma moneda acorde al sitio especializado. Cabe destacar que en caso de avanzar por uno, el otro quedará relegado.

En cuanto al mediocampista central, son dos también los nombres que están en el radar de River. Fausto Vera, por quien ya iniciaron las primeras negociaciones, tiene un valor de 5 millones de dólares. Por él, el elenco de Núñez buscará un préstamo con obligación de compra.

Aníbal Moreno es el otro que tiene River en carpeta. En conflicto con Palmeiras tras la derrota en la final de la Libertadores, el volante ex Racing podría salir en este mercado de pases, y según Transfermarkt, el costo de su pase es de 11 millones de dólares.

Para el volante ofensivo hay un solo nombre: Claudio Echeverri. El Diablito, a préstamo en Bayer Leverkusen, tiene un valor de 18 millones de dólares. Es por eso que para el regreso del futbolista de 19 años negociarán una cesión con Manchester City, con el fin de no hacer una fuerte erogación de dinero.

Finalmente, en la delantera también se maneja una sola variante por el momento: Luciano Gondou. El futbolista del Zenit de San Petersburgo no tiene rodaje en su club, por lo que River tiene intenciones de buscar un préstamo con opción de compra, ya que según Transfermarkt, su pase tiene un costo de 10 millones de dólares.

Gianluca Prestianni, la oportunidad de mercado de River

Más allá de los cuatro puestos que busca reforzar Gallardo, en River no se cierran a oportunidades de mercado que surjan durante la ventana de fichajes. Es por eso que en el Millonario están atentos a la situación del extremo de Benfica, quien ya fue ofrecido al club.

En esta oportunidad, debido a que su pase vale 8 millones de dólares, el elenco de Núñez buscará seguir bajo la misma línea, por lo que intentará realizar una oferta por un préstamo con obligación de compra en caso de cumplir objetivos.

