La eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura desencadenó una etapa de definiciones en River Plate. Con la continuidad de Marcelo Gallardo hasta diciembre de 2026, el DT se encarga de hacer limpieza en el plantel y por eso varios referentes dejarán de vestir la banda.

Uno de estos casos es el de Milton Casco, que tras 10 años en la institución de Núñez continuará su carrera con otra camiseta. El lateral izquierdo supo ser uno de los más queridos por los hinchas riverplatenses, pero bajó su rendimiento en el último tiempo.

En ese contexto, su representante Eduardo Palomar habló sobre el futuro de Casco, pero también se tomó un momento para hacer una fuerte revelación sobre el pasado. El agente reconoció que el defensor estuvo cerca de convertirse en jugador de Boca Juniors.

“En su momento, Milton estuvo cerca de jugar en Boca, pero no se dio por un tema judicial, debido a las ventas de Insaurralde y Belluschi a Rusia”, sostuvo Palomar sobre su salida del elenco rosarino en 2015.

“Después, Newell’s había decidido transferirlo a Olympique de Marsella, pero no se dio por la renuncia de Bielsa, y ahí llegamos a River tras un par de días de espera. Si no se hubiese truncado esa transferencia, el no hubiese llegado. Las cosas pasan por algo y para estar en River durante 10 años hay que trabajar de buena manera en el día a día”, se extendió.

Además, reveló que Casco tuvo varias oportunidades para dar el salto a Europa desde River, pero rechazó todas: “Tuvo propuestas de Francia, Portugal y Brasil, pero él siempre tuvo el deseo de quedarse en River. Renovó el contrato en varias oportunidades”.

Cómo sigue la carrera de Milton Casco

Confirmada su salida de River este año, el lateral izquierdo tiene sondeos de clubes de Paraguay y Estados Unidos, aunque su representante no descartó que pueda tener una nueva aventura en el fútbol argentino. Sin llamado de Newell’s por el momento, reconoció que Gimnasia La Plata podría hacer un intento por él en los próximos días.

