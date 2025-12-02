Mientras el plantel de River se encuentra de vacaciones, los dirigentes y el cuerpo técnico trabajan en la conformación del plantel de 2026. Ya se hicieron públicas las primeras salidas, que fueron las de aquellos futbolistas que terminaban sus contratos a fin de 2025, otros jugadores fueron comunicados que comenzarían desde atrás en la consideración y que si llegaba alguna oferta iba a ser considerada, pero también empezaron negociaciones para las incorporaciones del próximo mercado de pases.

Marcelo Gallardo le informó a los dirigentes que los puestos a reforzar en principio son: lateral izquierdo, volante central, volante creativo y delantero de área. En las últimas horas, Bolavip pudo saber que Mariano Barnao -mano derecha del Muñeco- levantó el teléfono y consultó cómo es la situación de Fausto Vera, mediocampista central que se encuentra en Atlético Mineiro.

La intención de River es contratarlo a préstamo, pero existe la posibilidad que sea un caso similar al de Giuliano Galoppo, que arribó a comienzos de 2025 en esa condición, pero con obligación de compra en caso de cumplir algunos objetivos. La idea en Núñez es negociar para que llegue de esa manera y no tener que desembolsar todo el dinero junto.

¿Cuánto dinero pretende Atlético Mineiro por Fausto Vera?

El primer movimiento lo hizo River, todavía resta saber qué decidirá Atlético Mineiro. Hace algunos días se conoció que, en caso de venderlo, lo haría por una cifra cercana a los 4 millones de dólares. Puede que los brasileños acepten que salga a préstamo con opción y/o obligación de compra por objetivos. Mientras tanto en Núñez aguardan por una respuesta, pero hay optimismo.

Fausto Vera ante River en la Libertadores 2024. (Foto: Getty).

Los números de Fausto Vera en 2025

Fue un año movido para Atlético Mineiro que disputó el Campeonato Mineiro, la Copa de Brasil, la Copa Sudamericana y el Brasileirao. El mediocampista de 25 años lleva jugados 32 encuentros en los que marcó un tanto. Cabe destacar que el Galo cayó en la final de la Sudamericana frente a Lanús y que en el Brasileirao se encuentra en el puesto 13 a falta de dos jornadas para el cierre del mismo.

