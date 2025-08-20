Es tendencia:
Con un regreso esperado y una baja sensible, los convocados de River para enfrentar a Libertad por Copa Libertadores

Marcelo Gallardo convocó a 22 futbolistas para este importante encuentro.

Por Marco D'arcangelo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.
Marcelo Gallardo, entrenador de River.

Luego de empatar 0 a 0 en el encuentro de ida en Paraguay, River se enfrenta a Libertad de Paraguay en el Estadio Más Monumental en búsqueda de lograr una victoria por cualquier resultado y así avanzar a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, instancia en la que puede enfrentarse a Palmeiras.

Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, dio la lista con los 22 jugadores convocados, quienes concentrarán en el estadio y quedarán a su disposición para este duelo trascendental. La misma, cuenta con novedades positivas para el Muñeco. 

Una de las buenas noticias para el DT del elenco de Núñez es el regreso de Lucas Martínez Quarta, quien se recuperó del esguince de rodilla que sufrió semanas atrás y todo apunta a que será titular en lugar de Sebastián Boselli, para conformar la zaga central junto al chileno Paulo Díaz. 

Además, aparece Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano salió en el entretiempo del partido contra Godoy Cruz por una molestia en la rodilla, se recuperó de la mejor manera y podrá estar a disposición de Gallardo, para por lo menos ir al banco de suplentes. 

Por otro lado, Fabricio Bustos y Maximiliano Salas aún no están recuperados de la mejor manera de sus distintas lesiones, por lo que no forman parte de la convocatoria y esperarán por reaparecer en los próximos compromisos por el Torneo Clausura, previo al parate por fecha FIFA. 

Los convocados de River para enfrentar a Libertad.

Los convocados de River para enfrentar a Libertad.

La posible formación de River para enfrentar a Libertad

El Millonario saldría a la cancha con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Lee también
River hoy: Lanzini refuerza a Vélez, confesión de Dadín tras su debut, posible XI vs. Libertad y la lista de convocados
River Plate

River hoy: Lanzini refuerza a Vélez, confesión de Dadín tras su debut, posible XI vs. Libertad y la lista de convocados

Gallardo recuperó a Martínez Quarta pero no tendría a Salas frente a Libertad
River Plate

Gallardo recuperó a Martínez Quarta pero no tendría a Salas frente a Libertad

River hoy: el probable once vs. Libertad, la salida de Lanzini y un nuevo lesionado
River Plate

River hoy: el probable once vs. Libertad, la salida de Lanzini y un nuevo lesionado

Por la llegada de Bottas a Cadillac, Colapinto seguirá en Alpine
FÓRMULA 1

Por la llegada de Bottas a Cadillac, Colapinto seguirá en Alpine

