Una de las grandes sorpresas del último mercado de pases en River fue la contratación de Alexander Woiski, el atacante nacido en España que había quedado libre en Mallorca. El pibe se había hecho conocido en Argentina al ser convocado por Diego Placente para jugar el Sudamericano Sub 20 de Venezuela a comienzos de este 2025, certamen en el que la Albiceleste quedó en segundo lugar en el hexagonal final.

En Núñez lo vieron, les gustó y decidieron ir para adelante, aunque cabe aclarar que Marcelo Gallardo prefirió que sume rodaje en Reserva y luego será evaluado para subir a Primera. Un detalle para nada menor fue que la cláusula de salida que le puso River es nada más y nada menos que de 100 millones de dólares.

River y un calvario llamado lesiones

El Millonario pareciera estar maldito en lo que respecta a lesiones. En las últimas semanas las padecieron Maxi Salas, Lucas Martínez Quarta, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Germán Pezzella y ahora se suma a la lista Alexander Woiski. El atacante recibió una dura entrada en una práctica en Reserva y sufrió un esguince fuerte en su tobillo, lo que lo marginará de las canchas entre dos y tres semanas.

¿Woiski se pierde el Mundial Sub 20?

Más allá de lo molesto que es estar lesionado, en esta oportunidad a Alex Woiski le preocupa por partida doble: no podrá seguir sumando rodaje en la Reserva de River -un aspecto clave en lo que es su adaptación al fútbol argentino- y el Mundial Sub 20 está a la vuelta de la esquina. Cabe recordar que el mismo se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile. Todo indica que, si Woiski se recupera en tiempo y forma podrá decir presente, siempre y cuando Diego Placente lo incluya entre los convocados.

Di Carlo, Gallardo, Woiski y Brito. (Foto: Prensa River).

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile

La Selección Argentina Sub 20 debutará en el Mundial el próximo 28 de agosto en Valparaíso ante Cuba, por la segunda jornada se verá las caras frente a Australia el 1 de octubre, mientras que cerrará su participación en el Grupo D contra Italia el 4 del mismo mes.

