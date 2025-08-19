Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Malas noticias para River y la Selección Argentina: una joya de 100 millones se lesionó y peligra su presencia en el Mundial Sub 20

El español naturalizado argentino sufrió un duro golpe en la práctica de Reserva y estará un par de semanas fuera de las canchas.

Por Lautaro Toschi

Alex Woiski
© Prensa RiverAlex Woiski

Una de las grandes sorpresas del último mercado de pases en River fue la contratación de Alexander Woiski, el atacante nacido en España que había quedado libre en Mallorca. El pibe se había hecho conocido en Argentina al ser convocado por Diego Placente para jugar el Sudamericano Sub 20 de Venezuela a comienzos de este 2025, certamen en el que la Albiceleste quedó en segundo lugar en el hexagonal final.

En Núñez lo vieron, les gustó y decidieron ir para adelante, aunque cabe aclarar que Marcelo Gallardo prefirió que sume rodaje en Reserva y luego será evaluado para subir a Primera. Un detalle para nada menor fue que la cláusula de salida que le puso River es nada más y nada menos que de 100 millones de dólares.

River y un calvario llamado lesiones

El Millonario pareciera estar maldito en lo que respecta a lesiones. En las últimas semanas las padecieron Maxi Salas, Lucas Martínez Quarta, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Germán Pezzella y ahora se suma a la lista Alexander Woiski. El atacante recibió una dura entrada en una práctica en Reserva y sufrió un esguince fuerte en su tobillo, lo que lo marginará de las canchas entre dos y tres semanas.

La emotiva jornada de Germán Pezzella en la cancha de River: bandera en la popular y mensaje optimista en las redes

ver también

La emotiva jornada de Germán Pezzella en la cancha de River: bandera en la popular y mensaje optimista en las redes

¿Woiski se pierde el Mundial Sub 20?

Más allá de lo molesto que es estar lesionado, en esta oportunidad a Alex Woiski le preocupa por partida doble: no podrá seguir sumando rodaje en la Reserva de River -un aspecto clave en lo que es su adaptación al fútbol argentino- y el Mundial Sub 20 está a la vuelta de la esquina. Cabe recordar que el mismo se jugará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile. Todo indica que, si Woiski se recupera en tiempo y forma podrá decir presente, siempre y cuando Diego Placente lo incluya entre los convocados.

Di Carlo, Gallardo, Woiski y Brito. (Foto: Prensa River).

Di Carlo, Gallardo, Woiski y Brito. (Foto: Prensa River).

El fixture de Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile

La Selección Argentina Sub 20 debutará en el Mundial el próximo 28 de agosto en Valparaíso ante Cuba, por la segunda jornada se verá las caras frente a Australia el 1 de octubre, mientras que cerrará su participación en el Grupo D contra Italia el 4 del mismo mes.

Publicidad
Con cambios en todas las líneas, Gallardo arma el once para enfrentar a Libertad por la Copa Libertadores

ver también

Con cambios en todas las líneas, Gallardo arma el once para enfrentar a Libertad por la Copa Libertadores

El artilugio secreto que River y Vélez usan para asegurar a Lanzini en todos los torneos este año

ver también

El artilugio secreto que River y Vélez usan para asegurar a Lanzini en todos los torneos este año

lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

River es Driussi, Galoppo y 9 más

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
La durísima lesión de Juan Giménez en Rosario Central vs. Riestra
Fútbol Argentino

La durísima lesión de Juan Giménez en Rosario Central vs. Riestra

El grupo de Argentina para el Mundial Sub 20 de Chile 2025
Selección Argentina

El grupo de Argentina para el Mundial Sub 20 de Chile 2025

La lista de convocados de la Selección Argentina Sub 20 hacia el Mundial
Selección Argentina

La lista de convocados de la Selección Argentina Sub 20 hacia el Mundial

River hoy: el probable once vs. Libertad, la salida de Lanzini y un nuevo lesionado
River Plate

River hoy: el probable once vs. Libertad, la salida de Lanzini y un nuevo lesionado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo