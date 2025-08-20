Luego de quince años distanciados, en agosto de 2024 los hermanos Gallagher confirmaron que Oasis volvería a los escenarios. La noticia sacudió tanto en Gran Bretaña como en todo el mundo, incluido Argentina, un país con una cultura rockera importante donde la banda supo dejar su huella. En el marco de una gira mundial, Oasis pasará por Argentina y brindará dos shows en el estadio de River. En las últimas horas, Noel Gallagher palpitó lo que serán los shows en Buenos Aires y destacó por qué le gusta tocar en la casa del Millonario.

Noel Gallagher, entusiasmado con tocar en River

Uno de los líderes de Oasis dialogó con Talk Sport y fue consultado respecto a dónde más les gusta tocar, su respuesta fue contundente y llenó de ilusión a los argentinos: “Ansío tocar en el estadio River Plate en Buenos Aires. Tocamos allí un par de veces. Argentina está, sin dudas, en el top 5 de los lugares en los que nos gusta tocar en el mundo y es el lugar más alejado de Irlanda y Manchester. Todos están ansiosos por el show en River Plate porque es un lugar muy especial para nosotros”.

ver también La reacción de Liam Gallagher, exlíder de Oasis, por una bandera en la cancha de River

¿Cuándo tocará Oasis en River?

Oasis brindará dos shows en el Estadio Monumental, serán el próximo 15 y 16 de noviembre en lo que será la vuelta de los británicos a nuestro país después de 16 años. Cabe recordar que Oasis tocó en Argentina por primera vez en 1998 en el Estadio Luna Park, también lo hizo en 2001 y 2006 en el Campo Argentino de Polo y en 2009 en la cancha de River. La banda de los hermanos Gallagher tuvo una primera etapa que fue entre 1991 y 2009, luego estuvieron quince años separados y en 2024 anunciaron su regreso en una gira mundial.

Los hermanos Gallagher. (Foto: Getty).

El fanatismo de los hermanos Gallagher por Manchester City

Tano Noel como Liam Gallagher son fanáticos de Manchester City. Sin ir más lejos, en esta gira la banda ya tocó en Manchester y en el escenario se podía observar un escudo enorme del City. Por otro lado, en enero de este año, cuando Claudio Echeverri llegó al club de sus amores, Liam Gallagher compartió un mensaje en sus redes sociales: “Bienvenido al Manchester City, Claudio Echeverri”.

El escudo del City, presente en el escenario de Oasis. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

ver también Gallardo recuperó a una pieza clave, pero no tendría a Maxi Salas para River vs. Libertad