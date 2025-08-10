Consternación en River: se confirmó la lesión de Germán Pezzella y es mucho más grave de lo que se pensaba

Este sábado, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025, River Plate visitó a Independiente en Avellaneda y cosechó un pálido empate 0-0. El Millonario no jugó nada bien ante el Rojo y, para colmo de males, se volvió a Núñez con una preocupante lesión de Germán Pezzella, uno de los principales referentes que tiene en el plantel.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 tuvo que dejarle su lugar a Sebastián Boselli después de torcerse la rodilla disputando una pelota con Walter Mazzantti. Acto seguido, necesitó de ayuda para subirse al carrito y abandonar el campo de juego, encendiendo absolutamente todas las alarmas en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

Más tarde, el experimentado zaguero de 34 años de edad y oriundo de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, recibió la colocación de una férula con la que fue caminando, con suma dificultad, al micro que lo retiró del estadio junto con el resto de la delegación de River. En ese entonces, ya era un hecho que afrontaría una larga inactividad.

En primera instancia se habló de un esguince en su rodilla izquierda, con un mínimo de recuperación de entre tres y cuatro semanas. Sin embargo, en segundo término y después de someterse a los exámenes médicos minuciosos correspondientes, se llegó a la conclusión de que la complicación física es mucho más grave.

Finalmente, el ex jugador de Real Betis y Fiorentina padeció una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Sí, una noticia que se traduce en una completa consternación para todos y cada uno de los hinchas de River teniendo en cuenta de la importancia de Pezzella para la última línea pese a sus flojos rendimientos recientes.

Como consecuencia de este grave contexto, el futbolista surgido de las propias divisiones inferiores del elenco Millonario estará aproximadamente entre siete y ocho meses sin poder ver acción. De todos modos, el momento en el que pueda volver a ponerse a las órdenes del Muñeco dependerá pura y exclusivamente de su evolución.

Publicidad

Publicidad

Para colmo de males, según el reglamento dispuesto por CONMEBOL, Pezzella no podrá ser reemplazado en la lista de buena fe para la Copa Libertadores de América. Por ello, pese a la interesante aparición de Lautaro Rivero, el jugador que fue repescado de Central Córdoba de Santiago del Estero no podrá ser inscripto.

Otro fuerte dolor de cabeza para River.

Los 5 cambios que hizo River para los octavos de final de la Copa Libertadores

Juan Fernando Quintero por Manuel Lanzini

Matías Galarza Fonda por Gonzalo Tapia

Maximiliano Salas por Matías Rojas

Juan Carlos Portillo por Matías Kranevitter

Sebastián Boselli por Leandro González Pirez

Publicidad

Publicidad

¿Qué dice el reglamento de la Conmebol sobre los cambios en la lista de cara a octavos?

Sustitución de Jugadores – Octavos de Final

Los clubes clasificados a los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores podrán sustituir hasta 5 (cinco) jugadores de la lista de hasta 50 (cincuenta), de acuerdo con lo estipulado en el inciso 2 del punto 3.7.5, utilizando los mismos números de los jugadores reemplazados. Dichas sustituciones serán recibidas a través del Formulario de Sustitución de Jugadores para Octavos de Final.

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL hará la actualización de la Lista de Buena Fe en el Sistema COMET.

Nota: El jugador que ingresa a la lista debe hacerlo con el mismo número que el jugador saliente. No obstante, en caso que algún número del 1 al 99 esté libre al momento de la sustitución, el jugador entrante podrá ingresar a la lista con ese número.

Publicidad

Publicidad

ver también River cometió un grosero error de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores: por qué no podrá jugar Lautaro Rivero