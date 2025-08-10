Bajas inesperadas, lesiones de último momento, un jugador en duda y un error insólito en los cambios de la lista: este es el panorama de River en defensa de cara al duelo del próximo jueves ante Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los de Marcelo Gallardo jugarán en Paraguay ante el Gumarelo y para el entrenador será todo un desafío conformar la defensa ya que hay varios ausentes de peso.

Lesionados

Hace unas semanas, Lucas Martínez Quarta sufrió un esguince de rodilla, por lo que se sabía que recién podría reaparecer para el 21 de agosto, en el duelo de vuelta ante Libertad. Por otro lado, Germán Pezzella salió -entre lágrimas- ante el Rojo y la situación no pinta nada bien. Además, ante Independiente fue baja Paulo Díaz por una inflamación en su rodilla, aunque no podría considerarse que es una lesión de gravedad.

Optimismo por Paulo Díaz

Si bien el chileno se perdió el duelo ante Independiente por una inflamación en su rodilla, la realidad es que los médicos de River trabajarán para reducir la misma, no lo exigirán en los próximos días y se estima que llegará sin problema al partido del próximo jueves, aunque todo dependerá que no sienta dolor.

Paulo Díaz. (Foto: Getty).

Lautaro Rivero, figura ante Independiente y sin chances de jugar por la Copa

El pasado sábado, Marcelo Gallardo decidió que Lautaro Rivero juegue en lugar de Paulo Díaz y el pibe tuvo su estreno oficial en la Primera de River. Cabe recordar que se había marchado a préstamo a Central Córdoba y que fue repescado en junio de este año. El pibe se lució ante el Rojo, pero no podrá jugar contra Libertad por la Copa Libertadores ya que el club presentó la lista de modificaciones hace unos días y el pibe no había ingresado.

ver también River cometió un grosero error de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores: por qué no podrá jugar Lautaro River

Los cambios que hizo River para los octavos de final de la Libertadores

Juan Fernando Quintero por Manuel Lanzini

Matías Galarza Fonda por Gonzalo Tapia

Maximiliano Salas por Matías Rojas

Juan Carlos Portillo por Matías Kranevitter

Sebastián Boselli por Leandro González Pirez

Publicidad

Publicidad

¿Cómo podría formar River contra Libertad por la ida de los octavos de final?

Si bien restan algunos días para el duelo ante Libertad, el Millonario podría formar con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza, Juanfer Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja.

ver también Revelan la lesión que tiene Germán Pezzella tras su impactante salida en Independiente vs. River