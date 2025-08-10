River cometió un grosero error de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores: por qué no podrá jugar Lautaro River

Fue un sábado para River. Empató sin goles ante Independiente sin jugar para nada bien y sufrió la lesión de Germán Pezzella, que en principio es un esguince severo de rodilla, pero se le realizarán más estudios para determinar exactamente qué es lo que tiene. Por otro lado, Paulo Díaz ni siquiera fue al banco de suplentes ya que tuvo una inflamación en su rodilla y le trajo ciertas molestias, por lo que es duda para enfrentar a Libertad el próximo jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por otro lado, River cometió un grave error que fue presentar los cinco cambios permitidos por la Conmebol para los octavos de final de la Copa Libertadores antes de tiempo. Los 16 equipos participantes tienen como fecha límite para presentar sus modificaciones hasta el lunes 11 de agosto, pero como el Millonario ya envió la suya, no puede tocar nada, por lo que Lautaro Rivero, de gran rendimiento ante Independiente se perderá dicha instancia, aunque sí podría ser inscripto para los cuartos, siempre y cuando los de Núñez avancen.

Cabe recordar que Lautaro Rivero regresó al Millonario en junio e inclusive fue parte de la delegación que viajó al Mundial de Clubes. Quien también fue repescado fue Sebastián Boselli, quien estaba en Estudiantes de La Plata. El uruguayo sí fue incluido en los cambios de la Libertadores, por lo que seguramente sea titular el próximo jueves. Se estima que Paulo Díaz llegará para jugar contra Libertad, por lo que la defensa para jugar en Paraguay sería: Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña.

Lautaro Rivero jugó un muy buen partido ante Independiente. (Foto: Prensa River).

¿Qué dijo Gallardo sobre Lautaro Rivero?

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo afirmó: “Se ha cerrado el cierre de listas, por una lesión de gravedad como suponemos que puede ser la de Germán, veremos si tenemos alguna chance pero desconozco reglamentariamente dónde estamos parados”.

Además, elogió al pibe que hizo su estreno oficial: “A Rivero se lo vio bien, fue un clásico, un partido muy exigente. Tiene muchas posibilidades de mejora y esperemos que siga mejorando como jugador con nosotros”. Cabe recordar que la Conmebol permite cambios por lesiones graves solamente en casos de arqueros, por lo que Rivero no podrá ingresar a la lista.

Los 5 cambios que hizo River para los octavos de final de la Copa Libertadores

Juan Fernando Quintero por Manuel Lanzini

Matías Galarza Fonda por Gonzalo Tapia

Maximiliano Salas por Matías Rojas

Juan Carlos Portillo por Matías Kranevitter

Sebastián Boselli por Leandro González Pirez

¿Qué dice el reglamento de la Conmebol sobre los cambios en la lista de cara a octavos?

Sustitución de Jugadores – Octavos de Final

Los clubes clasificados a los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores podrán sustituir hasta 5 (cinco) jugadores de la lista de hasta 50 (cincuenta), de acuerdo con lo estipulado en el inciso 2 del punto 3.7.5, utilizando los mismos números de los jugadores reemplazados. Dichas sustituciones serán recibidas a través del Formulario de Sustitución de Jugadores para Octavos de Final.



La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL hará la actualización de la Lista de Buena Fe en el Sistema COMET.



Nota: El jugador que ingresa a la lista debe hacerlo con el mismo número que el jugador saliente. No obstante, en caso que algún número del 1 al 99 esté libre al momento de la sustitución, el jugador entrante podrá ingresar a la lista con ese número.

