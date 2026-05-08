El arquero del Millonario fue expulsado en el tremo final del encuentro en Venezuela y Matías Viña ocupó su puesto.

La victoria de River ante Carabobo por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana vale mucho más que tres puntos. Los de Eduardo Coudet mostraron una mejoría en el juego y también en la actitud. Fue un partido que tuvo todos los condimentos y se terminó ganando con un jugador de campo -Matías Viña- en el arco tras la expulsión de Santiago Beltrán.

Maximiliano Salas convirtió un gol agónico que sirvió para que los de Núñez vuelvan a Buenos Aires con los tres puntos y también con un cambio de imagen de cara al hincha que era necesario. Quien sacó pecho por la victoria fue Eduardo Coudet, que se mostró conforme con lo realizado por su equipo en Venezuela.

Por otro lado, el Chacho fue consultado por la expulsión de Beltrán, a la cual consideró injusta y también por cómo se decidió que Matías Viña sea quien ocupe el puesto de arquero. Además, Coudet destacó el trabajo de Germán Pezzella una vez que el equipo se quedó con diez jugadores.

Coudet contó cómo se decidió que Viña vaya al arco y el rol importante que cumplió Pezzella

En la conferencia de prensa posterior a la victoria en Venezuela, el Chacho afirmó: “En el momento decís ‘¿quién va?’. Si bien hay candidatos, hay que meterse ahí. En las pelotas paradas metíamos a Germán más cerca porque obviamente no está acostumbrado al juego aéreo. Fuimos merecedores del triunfo. Hubo decisiones arbitrales que no comparto, pero nos llevamos lo que vinimos a buscar, los tres puntos”.

El Chacho palpitó lo que viene

River tendrá jornadas movidas y definitorias. El próximo domingo se medirá ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura y, en caso de ganar, el miércoles siguiente jugará el partido de cuartos de final. En lo que respecta a la Copa Sudamericana, los de Núñez deben medirse ante Bragantino el 20 de mayo y ante Blooming en 27 del mismo mes.

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Coudet se refirió a lo que viene: “Han quedado los jugadores que más carga tenían en Buenos Aires. Vamos a poder contar con todos el domingo, no tenemos ningún lesionado a día de hoy y hemos recuperado gente“.

Daniel Farías y Eduardo Coudet. (Foto: Getty).

“Fausto y Driussi están entrenando a la par y me parece que vamos a llegar completos y muy bien. No tenemos respiro. Tenemos muchas horas de vuelo, llegamos, nos movemos un poco y después liberamos para empezar a recuperar”, completó el Chacho.

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