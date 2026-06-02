Amazon Prime anunció que transmitirá el Mundial 2026 en Argentina: cuánto cuesta y cómo contratarlo

La compañía anunció formalmente que adquirieron los derechos para transmitir la cita mundialista y que los usuarios puedan suscribirse.

Restan muy pocos días para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la euforia de los fanáticos empieza a tomar temperatura. Mientras algunos llegan a los países donde se llevará a cabo el gran evento del año, otros que se quedan en sus países buscan alternativas para ver todos los encuentros.

Luego de que se sumaran TyC Sports y Flow, en las últimas horas se confirmó que Amanzon Prime también transmitirá los 104 encuentros de la competencia en Norteamérica. De esta manera, en la República Argentina habrá una nueva alternativa para no perderse ningún detalle de lo que será la edición 23 de la Copa del Mundo.

El comunicado de Amazon Prime

Amazon lanza en Argentina la suscripción directa a servicios de streaming de terceros a través de Prime Video

A partir del 2 de junio, los consumidores podrán personalizar su experiencia y disfrutar de más contenido directamente en Prime Video al suscribirse a servicios de streaming como DSPORTS, MGM+, Universal+, ViX Premium y MUBI, entre otros, todo en una sola aplicación. No se requiere una suscripción a Prime Video.

Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en DSPORTS a través de Prime Video, junto con una amplia cobertura del mundial.

BUENOS AIRES, Argentina –2 de junio de 2026 – Amazon anunció hoy que los consumidores en Argentina ya pueden suscribirse a servicios de streaming de terceros directamente en Prime Video, expandiendo así la selección de contenido disponible a través del servicio y consolidándose como un destino premium de entretenimiento.

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Las suscripciones en Prime Video le ofrecen a los consumidores la oportunidad de descubrir y suscribirse a servicios de streaming adicionales directamente dentro de la aplicación de Prime Video por una tarifa independiente y la comodidad de tener una sola cuenta, un único inicio de sesión y la misma experiencia de usuario. Las suscripciones que ya están disponibles en Prime Video en Argentina incluyen DSPORTS, MGM+, Universal+, ViX Premium, MUBI, Adrenalina Pura+, Sony One y Crunchyroll. No se requiere una membresía de Prime Video; los servicios están disponibles para cualquier usuario.

Este nuevo lanzamiento se suma a la amplia selección de películas y series populares y exclusivas disponibles para ver en Prime Video, incluyendo las series y películas de Prime Originals como Fallout, The Boys, El verano en que me enamoré, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder y La Casa de los Espíritus, además de producciones originales locales como Belén, Menem, Cromañón, Amor Animal, Barrabrava y Argentina, 1985.

Joab Galindo, encargado de Suscripciones de Terceros de Prime Video América Latina comentó: “Sabemos que los clientes quieren más contenido, y quieren encontrarlo y disfrutarlo sin mayor esfuerzo, ni tener que lidiar con diferentes aplicaciones. Es por eso exactamente que nos entusiasma tanto expandir la selección para nuestros clientes en Argentina habilitando suscripciones fáciles a servicios de streaming de terceros directamente en Prime Video. Al ofrecer todo dentro de la aplicación de Prime Video, estamos haciendo que sea más fácil que nunca para ellos elegir, suscribirse y sumergirse en sus series y películas favoritas de nuestros socios, todo en un mismo lugar”.

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Además del creciente catálogo de títulos originales y con licencia disponibles en Prime Video, los consumidores en Argentina podrán elegir entre una variedad de servicios de streaming. Estos no solo brindan acceso a sus series y películas favoritas en un solo lugar, sino también a eventos en vivo y contenido lineal al alcance de sus manos para disfrutar en cualquier momento y lugar. Entre las opciones se encuentra DSPORTS,que incluye los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, así como una variedad de otras suscripciones que ofrecen series y películas internacionales, incluyendo producciones premium y películas de Hollywood (MGM+, Universal+, Sony One), cine independiente y clásicos de culto (MUBI), animé (Crunchyroll), y contenido como telenovelas y programas de reality (ViX Premium). Todo estará disponible para ver al instante, con contenido selecto que se podrá descargar para disfrutar cuando deseen desde cualquier lugar.

Los clientes pueden suscribirse y disfrutar del contenido fácilmente a través de la aplicación existente de Prime Video para verlo en cualquier momento y lugar en smart TVs, dispositivos móviles iOS y Android, Amazon Fire TV, Amazon Fire TV Stick y más. Para obtener una lista completa de los dispositivos compatibles, visite https://www.primevideo.com/watchanywhere.

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Las suscripciones disponibles en Prime Video en el momento del lanzamiento en Argentina incluyen:

DSPORTS ($8.499/ mes, durante los primeros 4 meses y luego $9.900/mes): Incluye contenido deportivo de fútbol, deportes de combate, tenis, básquetbol, rugby, golf, ciclismo, voleibol y mucho más. Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en DSPORTS, junto con una amplia variedad de contenido deportivo alrededor del mundial.

($8.499/ mes, durante los primeros 4 meses y luego $9.900/mes): Incluye contenido deportivo de fútbol, deportes de combate, tenis, básquetbol, rugby, golf, ciclismo, voleibol y mucho más. Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en DSPORTS, junto con una amplia variedad de contenido deportivo alrededor del mundial. MGM+ ($4.999/mes): Es un servicio de streaming premium disponible en 33 países de Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia-Pacífico y Canadá. El servicio ofrece a los clientes un catálogo en constante expansión de series exclusivas y franquicias cinematográficas de gran éxito que celebran el legado de la marca MGM. Desde series favoritas de los fans como Robin Hood, Spartacus: House of Ashur y el esperado drama criminal Los Westies, hasta el catálogo de clásicos de MGM como Casino Royale y Terminator: El exterminador. MGM+ ofrece historias cinematográficas y sofisticadas para el entretenimiento de todos.

Universal+ ($9.499/mes): Ofrece lo mejor del entretenimiento con series exclusivas como Ted, From: El pueblo donde el terror no tiene fin, El Novato y Boston Blue, además del icónico universo de Wolf Entertainment: One Chicago, La Ley y el Orden, FBI y CIA. También presenta películas de gran éxito de los principales estudios, incluyendo la galardonada Oppenheimer y éxitos globales como The Super Mario Bros.: La Película. Para complementar su catálogo, Universal+ incluye franquicias de programas de realityaclamados internacionalmente como The Traitors, así como cinco canales lineales premium con programación en vivo, incluyendo Saturday Night Live.

($9.499/mes): Ofrece lo mejor del entretenimiento con series exclusivas como Ted, From: El pueblo donde el terror no tiene fin, El Novato y Boston Blue, además del icónico universo de Wolf Entertainment: One Chicago, La Ley y el Orden, FBI y CIA. También presenta películas de gran éxito de los principales estudios, incluyendo la galardonada Oppenheimer y éxitos globales como The Super Mario Bros.: La Película. Para complementar su catálogo, Universal+ incluye franquicias de programas de realityaclamados internacionalmente como The Traitors, así como cinco canales lineales premium con programación en vivo, incluyendo Saturday Night Live. ViX Premium ($7.290/mes): Cuenta con la oferta de entretenimiento en español más grande del mundo, que incluye películas, series populares como Doménica Montero y Mujeres Asesinas, programas de reality, telenovelas y deportes en vivo.

($7.290/mes): Cuenta con la oferta de entretenimiento en español más grande del mundo, que incluye películas, series populares como Doménica Montero y Mujeres Asesinas, programas de reality, telenovelas y deportes en vivo. MUBI ($9.999/mes): Es un servicio global de streaming dedicado a elevar el gran cine. MUBI es un destino para descubrir películas ambiciosas de cineastas que desafían los límites, desde directores icónicos hasta talentos emergentes, todos cuidadosamente seleccionadas por los curadores de MUBI.

($9.999/mes): Es un servicio global de streaming dedicado a elevar el gran cine. MUBI es un destino para descubrir películas ambiciosas de cineastas que desafían los límites, desde directores icónicos hasta talentos emergentes, todos cuidadosamente seleccionadas por los curadores de MUBI. Adrenalina Pura+ ($6.499/mes): Es el canal especializado líder en América Latina en contenido de acción, terror y suspenso, con películas y series de televisión protagonizadas por íconos de Hollywood como Nicolas Cage, Sylvester Stallone, Jason Statham y Jean-Claude Van Damme.

($6.499/mes): Es el canal especializado líder en América Latina en contenido de acción, terror y suspenso, con películas y series de televisión protagonizadas por íconos de Hollywood como Nicolas Cage, Sylvester Stallone, Jason Statham y Jean-Claude Van Damme. Crunchyroll Fan ($5.199/mes) y Crunchyroll Mega Fan ($6.099/mes):Crunchyrolles el servicio de streaming especializado más grande del mundo dedicado al anime, dramas asiáticos y manga, con un catálogo de más de 1,000 series y más de 200 transmisiones simultáneas disponibles poco después de su emisión en Japón.

($5.199/mes) y ($6.099/mes):Crunchyrolles el servicio de streaming especializado más grande del mundo dedicado al anime, dramas asiáticos y manga, con un catálogo de más de 1,000 series y más de 200 transmisiones simultáneas disponibles poco después de su emisión en Japón. Sony One ($4.500/mes): Es una plataforma digital premium y sin anuncios de Sony Pictures Television que ofrece un amplio catálogo de películas de gran éxito, series de televisión y clásicos de culto.

Es posible que se sumen suscripciones adicionales en los próximos meses. Para conocer más sobre Prime Video, visita www.PrimeVideo.com.

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Messi y Mbappé en plena disputa de la final de Qatar 2022.

Todas las alternativas para ver el Mundial 2026 en Argentina

En los tiempos que corren, la televisación del Mundial 2026 será a través de la televisión de aire, con la transmisión de la TV Pública y Telefé, mientras que por cable será por TyC Sports. En todos estos casos se pasarán los partidos de la Selección Argentina y algunos otros, pero no los 104.

Por otro lado, en streaming, el Mundial 2026 se podrá ver tanto por Disney+ como también por DGO. Flow también pasará los partidos de la Selección Argentina a través de su plataforma online. Además, Paramaount+ hará lo propios con los duelos de la Albiceleste y también otros encuentros selectos.

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TV

TyC Sports: 50 partidos

Telefe: 30 partidos

TV Pública: semifinales y la final (además de los de la Selección Argentina)

DSports: 104 partidos

Flow: 104 partidos

STREAMING

Disney+: 30 partidos

Paramount+: 104 partidos

Amanzon Prime: 104 partidos

DATOS CLAVES

Amazon Prime transmitirá los 104 encuentros del Mundial junto a TyC Sports y Flow.

transmitirá los 104 encuentros del Mundial junto a TyC Sports y Flow. Estados Unidos, México y Canadá albergarán la edición 23 de la Copa del Mundo.

albergarán la edición 23 de la Copa del Mundo. La competencia que se llevará a cabo en Norteamérica iniciará el jueves 11 de junio con México – Sudáfrica.