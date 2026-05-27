Cesc Fábregas le mete presión a Nico Paz: ”Me gustaría que se quede en el Como”

El entrenador del Como quiere que el futbolista de la Selección Argentina se quede a jugar la Champions League de la próxima temporada. El Real Madrid tendrá la última palabra.

El Como 1907 celebró por las calles de su ciudad la histórica clasificación a la UEFA Champions League, al adjudicarse el cuarto puesto de la tabla de posiciones de la Serie A de Italia de la temporada 2025/2026. Es que fue casi como ganar un título, porque por primera vez en sus casi 120 años de vida tendrá roce internacional de manera oficial.

Esto no hubiera sido posible si Cesc Fábregas no hubiese contado con jugadores de la talla de Nico Paz, quien arribó al elenco de la región de Lombardía a mediados del 2024, en una operación que incluyó una cláusula de recompra a favor del Real Madrid (club formador) en un plazo máximo de 3 años, por una suma que el primer año se podía ejecutar por 8 millones, en este verano se puede hacer efectiva por 9 millones y si la estirán a junio/julio del 2027 la Casa Blanca podrá recuperar la totalidad de la ficha del futbolista a cambio de 10 millones.

Ante este escenario, en el que el Como 1907 ya se empieza a preparar para usufructuar lo mejor posible su cita continental sin perder de vista la liga local, el entrenador intenta meter presión al jugador de la Selección Argentina para que haga lo posible por quedarse, pues es casi un hecho que el Merengue depositará los 9 millones para recuperarlo, siendo una cesión la nueva alternativa, siempre que el nuevo estratega del conjunto español (posiblemente José Mourinho) decida excluirlo de sus planes.

A propósito, Cesc Fábregas, en medio de los festejos, habló con la señal Sky Sport: ”Hoy, antes de la fiesta, hemos tenido una larga reunión con el presidente, el director y los responsables del mercado y estamos planificando la próxima temporada. Estoy muy contento aquí, estamos creando una mentalidad todos juntos, una mentalidad diferente”.

Nico Paz acumuló 13 goles y 9 asistencias en 40 partidos con el Como 1907 en la campaña 2025/2026. Getty Images.

Y respecto a la participación del Como en la Champions League, advirtió: ”Tenemos que tener cuidado. Si vas al Bernabéu o al Camp Nou y no estás preparado, te meten seis goles. Tenemos que subir el nivel y prepararnos bien”, en tanto que puntualmente sobre Nico Paz apuntó: ”Hemos crecido juntos. Veamos qué pasa, pero obviamente nos gustaría que se quedara un año más en el Como”.

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Nico Paz aumentó su tasación de mercado al ser protagonista en el Como 1907

Nico Paz dejó el Real Madrid a mediados del 2024 con una tasación de 10 millones. Y hoy, tras clasificar al Como 1907 a la Champions League y estar a punto de jugar su primera Copa del Mundo con la Selección Argentina, su valor de mercado, conforme a Transfermarkt, es de 65 millones de euros.

Con lo cual, lo más probable es que la Casa Blanca ejecute la cláusula de recompra del futbolista de 21 años para luego decidir si lo retiene para que sea parte del plantel principal en la temporada 2026/2027, si lo vende por 5 o 6 más de lo que deberá abonar para que deje el Como o si lo cede al equipo italiano o a alguno otro pretendiente.