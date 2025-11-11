Los 5 históricos de River que pueden jugar su último partido el próximo domingo ante Vélez

El presente de River es sencillamente desesperante. El Millonario vive su peor momento en muchos años, habiendo quedado prematuramente eliminado de la Copa Libertadores de América y de la Copa Argentina, habiendo perdido el Superclásico ante Boca y encontrándose contra las cuerdas en la tabla anual rumbo al mencionado certamen continental.

Los de Núñez no consiguen ni resultados ni funcionamiento. No hay ideas y tampoco un clima positivo para revertir este momento a una fecha del cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional. Así las cosas, si bien River tiene chances de clasificar a octavos de final y también de ser campeón, ese escenario luce utópico.

Por lo pronto, el próximo domingo, los de Marcelo Gallardo, cuestionado como nunca antes, visitarán a Vélez Sarsfield en el José Amalfitani. Se tratará de un duelo clave para el futuro a corto, mediano y largo plazo. Inclusive, existe la posibilidad de que River se quede hasta sin la oportunidad de avanzar a la próxima etapa del torneo doméstico.

Por ende, hay cinco jugadores históricos que pueden estar ante su último partido con River. Jugadores que, en mayor o menor medida, tuvieron su momento de gloria, de apogeo y hasta, en algunos casos, de idolatría. Sin embargo, por un motivo u otro, pueden abandonar las filas del combinado Millonario de manera inminente.

Milton Casco

Milton Casco durante un partido de River. (Foto: Getty)

El primer caso a mencionar es el de Milton Casco, llegado a River hace más de una década y habiendo sido parte del más glorioso proceso de Gallardo como entrenador. El lateral fue dos veces campeón de América, pero a los 37 años de edad ya no tiene un papel protagónico en el equipo. Su contrato finaliza el próximo 31 de diciembre y todo indica que no renovará.

Nacho Fernández

Nacho Fernández, mediocampista de River. (Foto: Getty)

Un caso similar es el de Ignacio Fernández, considerado como uno de los jugadores más importantes de River de los últimos 10 años. A los 35 años, el virtuoso volante ya no está en plenitud ni futbolísticamente ni físicamente. Más allá de que es utilizado frecuentemente por Gallardo, no renovaría su contrato y se iría libre de cara a 2026.

Pity Martínez

Pity Martínez, afectado por las lesiones. (Foto: Getty)

El volante ofensivo es otro que tuvo un pasado repleto de laureles y que volvió ilusionando a absolutamente todos los hinchas de River. De todas maneras, se vio fuertemente y repetidamente castigado por las lesiones y nunca pudo hallar la continuidad necesaria. También cuenta con grandes chances de irse libre tras el 31 de diciembre.

Miguel Borja

Miguel Borja, uno de los principales apuntados por los hinchas. (Foto: Getty)

El caso del delantero colombiano es un tanto diferente, ya que no tiene tanto que ver con una cuestión de edad o de problemas físicos, sino netamente por sus rendimientos. Tiempo después de haber sido importante con un promedio goleador temible, se introdujo progresivamente y de lleno en un pozo del que no puede salir. Termina su contrato el 31 de diciembre y tiene todo listo para irse.

Enzo Pérez

Enzo Pérez, ídolo de River. (Foto: Prensa River)

El referente absoluto de River se encamina hacia los 40 años de edad y ha perdido terreno de forma contundente en los últimos meses. Si bien es muy querido por los hinchas, existe la chance de que pueda cambiar de aires nuevamente teniendo en cuenta que, en la actualidad, el titular en su puesto es Juan Carlos Portillo.

DATOS CLAVE

River Plate enfrenta su peor momento en años, eliminado de Copa Libertadores y Copa Argentina prematuramente.

El lateral Milton Casco, de 37 años y con dos Copas América ganadas, finaliza su contrato con River el 31 de diciembre.