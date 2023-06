Dirigió en Europa y confesó: "Me ilusioné con que me llame River"

La salida de Marcelo Gallardo de River, casi inesperada para muchísimos hinchas del Millonario, generó corridas en el Monumental para conseguir a un reemplazante para comenzar la pretemporada en este 2023. La lista de candidatos se fue acortando semana tras semana, hasta que finalmente se decidió la designación oficial de Martín Demichelis como sucesor del Muñeco.

Esta determinación le cortó la ilusión a uno de los ex River con experiencia en Europa, como lo es Germán Burgos. El “Mono”, quien supo ser la mano derecha de Diego Simeone en Atlético Madrid, habló en Súper Mitre acerca de la posibilidad de dirigir a La Banda y se mostró desesperanzado por no haber sido contactado por Francescoli mientras se buscaba un nuevo DT para el Millonario.

“Me ilusioné con que me llame River cuando se fue Gallardo”, expresó el exarquero que no estuvo dentro del abanico de posibles sucesores de Gallardo. No obstante, Burgos respaldó la decisión de la Secretaría Técnica de River en elegir a Martín Demichelis. “Estuvo bien la designación, creo que lo tiene encaminado. Veo firme al equipo”, analizó en Radio Mitre.

Pese a que el llamado nunca llegó, el Mono mantiene vivo el anhelo de sentarse en el banco del Monumental. “Siempre suena mi nombre en varios lugares, como en River. Todos sabemos que en algún momento voy a pasar por River porque es mi casa”, explicó. Por último, dejó en claro que, si hay una chance de volver al fútbol argentino, hay un equipo al que no escuchará: “Al único que no dirigiría es a Boca”. Una rivalidad que sigue viva.