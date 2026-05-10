Así quedaron los cruces de los cuartos de final del Torneo Apertura tras la clasificación de River

Todos y cada uno de los enfrentamientos definidos correspondientes a la próxima instancia del certamen doméstico.

Los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina comenzaron este sábado con el desarrollo de nada más ni nada menos que cuatro partidos. En ese contexto, tres de cuatro visitantes dieron el gran golpe sobre la mesa y consiguieron el boleto hacia la próxima instancia del certamen doméstico.

En primera instancia, Belgrano se impuso 1-0 como visitante de Talleres en el marco de una nueva edición del Clásico de Córdoba. Un rato más tarde, Boca Juniors se vio sumamente sorprendido por Huracán en plena Bombonera debido a que el Globo, de muy buen rendimiento, triunfó por 3-2 en medio de un trámite vibrante y polémico.

Por último, Independiente Rivadavia de Mendoza, líder absoluto en la etapa regular del Torneo Apertura, se quedó con las manos vacías al caer derrotado por 2-1 por Unión de Santa Fe. Paralelamente, Argentinos Juniors no admitió ningún festejo de Lanús en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, ya que triunfó por 2-0.

Luego, la historia se trasladó a este domingo, el cual ofreció otros cuatro partidos para no perderse bajo ningún punto de vista. Un domingo que arrancó con el duelo entre Rosario Central e Independiente en Arroyito, el cual terminó 2-1 en favor del Canalla. Más tarde, Estudiantes de La Plata recibió a Racing Club y cayó por 1-0.

Posteriormente, llegó el turno de River Plate y San Lorenzo de Almagro, que chocaron en el Monumental de Núñez. Y, finalmente, los dirigidos por Eduardo Coudet revirtieron un contexto muy difícil para hacerse con la clasificación de manera agónica, por penales y después de un empate 2-2 que llenó de nervios a todos sus hinchas.

Los cruces de los cuartos de final del Torneo Apertura

Rosario Central vs. Racing

River vs. Vélez o Gimnasia

Belgrano vs. Unión

Argentinos vs. Huracán

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El cuadro del Apertura 2026