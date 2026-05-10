El gol de Marcos Acuña para que River le empate el partido a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

En una combinación magnífica con Quintero, el Huevo apareció por el segundo palo para el 1-1 del Millonario.

Cuando la paciencia en el Monumental empezaba a agotarse, apareció una genialidad para cambiar el clima de la noche. En medio de los murmullos y la tensión que bajaba desde las tribunas, River encontró el empate ante San Lorenzo gracias a una combinación de lujo entre Juan Fernando Quintero y Marcos Acuña, que terminó marcando el 1-1 parcial en los octavos de final del Torneo Apertura.

El Millonario no lograba sacar diferencias pese a jugar con un hombre más desde la expulsión de Matías Reali en el primer tiempo y el fastidio de los hinchas se hacía sentir. De hecho, durante el entretiempo, los hinchas despidieron al equipo bajo el cántico de “esta noche tenemos que ganar”.

Pero a los 10 minutos del complemento, River encontró aire. El Huevo jugó hacia adentro con Juanfer Quintero y atacó el espacio. El colombiano, como si ambos se conocieran de memoria, controló la pelota, esperó el momento justo y metió una pincelada de zurda al segundo palo. Allí apareció Acuña, que entró libre por detrás de todos y sacó una volea cruzada imposible para Orlando Gil.

¡¡¡LO GRITÓ CON TODO!!! Se combinaron Acuña y Juanfer y el Huevo marcó el 1-1 de River contra San Lorenzo.



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El gol desató el desahogo total en el Monumental. Sin embargo, Acuña no se conformó: gritó el empate con furia e inmediatamente volvió corriendo hacia la mitad de la cancha con la intención de ir por la remontada. De todas formas, el tanto también significó un premio al esfuerzo del lateral campeón del mundo, que desde el arranque había sido uno de los puntos más altos de River en el partido, al igual que durante gran parte del semestre.

Datos clave

Marcos Acuña marcó el gol del empate 1-1 contra San Lorenzo en el Monumental.

marcó el gol del empate contra San Lorenzo en el Monumental. River Plate jugó con superioridad numérica por la expulsión de Matías Reali en primer tiempo.

en primer tiempo. El tanto ocurrió a los 10 minutos del complemento tras una asistencia de Juanfer Quintero.