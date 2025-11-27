Gallardo ya se los comunicó: los 5 jugadores que se van de River por decisión del DT

En el reencuentro con el plantel tras la eliminación ante Racing, Marcelo Gallardo tomó sus primeras decisiones fuertes pensando en el River 2026. El entrenador se reunió individualmente con algunos jugadores y les comunicó que no están en sus planes para el futuro.

El Muñeco debía definir el futuro de muchos futbolistas, sobre todo los que terminaban su contrato. En el River Camp, el estratega fue claro con muchos de sus dirigidos y le abrió la puerta de salida a cinco jugadores que dejarán de vestir la banda roja en la próxima temporada.

Gallardo dio de baja a cuatro héroes de Madrid: Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco y Gonzalo “Pity” Martínez se irán del club. A todos se les terminaba el contrato el 31 de diciembre y, por determinación del DT, no se le ofrecerá la renovación a ninguno.

Otro de los que dejará de formar parte de la institución es Miguel Borja, cuyo vínculo también finalizaba a fin de año. A estas cinco salidas se le sumará la de Federico Gattoni, que terminará su préstamo y comenzará el 2026 en Sevilla, donde tampoco tendrá lugar.

Quienes pueden irse de River

Además de los recién mencionados, otros jugadores pueden irse de River, pese a no haber sido cortados por Gallardo. Uno de ellos es Paulo Díaz, borrado para los últimos dos partidos, quien se marchará de la institución en caso de recibir una buena oferta.

Teniendo en cuenta que ningún integrante del plantel es imprescindible, tres futbolistas con posibilidades de marcharse son Jeremías Ledesma, Fabricio Bustos y Facundo Colidio.

