Tras estafarlo con casi un millón de dólares, el exabogado de Gonzalo Montiel fue detenido: la reacción del defensor de River

Este jueves se confirmó la detención del abogado Nicolás Payarola Hernayes con orden firmada por la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty y luego de revocar la eximición de prisión de la que gozaba el imputado en once delitos de estafa, entre cuyos damnificados se encuentra el jugador de River y la Selección Argentina Gonzalo Montiel.

El mes pasado, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro había dispuesto que el letrado pagara una caución de 300 millones de pesos para continuar en libertad el proceso en el que está imputado por los delitos de “estafa en concurso ideal con defraudación por retención indebida, defraudación por abuso de firma en blanco y defraudación por administración fraudulenta reiterada”.

La detención que tuvo lugar a primera hora en su casa del barrio Golf del complejo urbanístico Nordelta, en el partido de Tigre, y se ordenó además un allanamiento en un domicilio de Beccar, en San Isidro, donde vive una prima de Payarola Hernayes, con el objetivo de buscar documentación vinculada a las víctimas de las estafas.

“Estábamos esperando esta detención. Payarola Hernayes nunca había aportado las claves de los dispositivos electrónicos y celulares que le habían sido secuestrados en el allanamiento (en junio) y se comprobó que accedía de manera remota. Estamos ante una cuantiosa cifra millonaria en dólares de desfalco. Considero que la investigación debe ampliarse a los restantes integrantes de la banda”, le confirmó a La Nación el abogado de otro de los estafados.

La reacción de Montiel a la detención

Tras conocerse la detención de Payarola, Gonzalo Montiel reaccionó desde sus redes sociales replicando un mensaje de su hermana Jacqueline en una historia de Instagram.

“La felicidad y los sentimientos encontrados son inexplicables. Llegó el día en que se hizo justicia, por nosotros como familia y por todas las víctimas de este delincuente, así como también su clan mafioso. Se terminó tu impunidad, Nicolás Payarola. Estafador. Delincuente”, fue el descargo compartido por distintos integrantes de la familia.

La denuncia de la familia Montiel

La familia Montiel había presentado a inicios de año un escrito de 36 páginas ante la Justicia en el que alegaron que Payarola se ganó poco a poco la confianza de todos de manera “premeditada”, lo que terminaría generando que tuviera acceso al patrimonio familiar.

Dentro de las declaraciones judiciales, aparecen los testimonios de Tito -padre del jugador de River- en los que expresó: “Gonzalo nos proporcionó fondos a fin de generar un proyecto personal canalizando el dinero generado por su profesión en un proyecto inmobiliario”. Este fue el puntapié inicial para que Payarola, quien asesoró legalmente a Montiel durante su causa por violencia de género y presunto abuso sexual en la que fue sobreseído, comenzara con las maniobras económicas que luego derivarían en la denuncia por estafa.

El letrado le ofreció a los Montiel el servicio de su estudio de abogados, P&A, para ayudarlos en la compra de un lote en el partido de Ezeiza para poder desarrollar la construcción de un barrio cerrado. A cambio, la familia debería pagarle a Payarola un total de 1.500 dólares mensuales, y posteriormente se dio paso a organizar una sociedad entre las dos partes, a nombre de “P&A Desarrollos Inmobiliarios”.

Mediante un letrado “intermediario” -Armando Catroppa, quien también terminaría siendo denunciado-, Payarola le comunicó a la familia que debían pagar un total de 600 mil dólares como carta oferta para efectuar el negocio inmobiliario, y 200 mil por adelantado, los cuales se abonaron en julio del 2023. Pero ese dinero nunca llegó al vendedor de los terrenos. Payarola, había devuelto menos de 150 mil dólares a la familia, de los más de 700 mil que les habría arrebatado ilegalmente

