Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Encuesta Bolavip: la tajante postura de los hinchas de River sobre la continuidad de Marcelo Gallardo como técnico

En medio del mal momento de River, los hinchas dieron su veredicto respecto al futuro del entrenador más ganador de la historia.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo, DT de River.
© Getty ImagesMarcelo Gallardo, DT de River.

Terminó el año de River, el cual no tuvo los mejores resultados. Tampoco hubo buenos rendimientos futbolísticos. Por eso mismo, el hincha se mostró muy enojado en más de una ocasión y cuestionó a Marcelo Gallardo. Sí, aunque cueste creerlo, el entrenador más ganador de la historia del club, recibió muchísimas críticas.

Mientras el plantel prepara su regreso a los entrenamientos, donde habrá una charla con el líder del cuerpo técnico para definir el futuro de diferentes jugadores, BOLAVIP realizó una encuesta con los fanáticos del Millonario para conocer su pensamiento después de un año muy complejo.

Con una pregunta directa, el hincha pudo expresarse con total libertad: “¿Tiene que seguir siendo el DT de River en 2026?”, se consultó dentro del canal de WhatsApp riverplatense. Y con más de 3800 votos, hubo un veredicto por parte de las tribunas virtuales: pretenden la continuidad del Muñeco. Pero también se conoció un pedido clave en el que apuntaron contra la dirigencia liderada por Stefano Di Carlo.

El flamante presidente afrontará su primer mercado de pases bajo este nuevo rol dirigencial, y con más de 2.500 votos, los hinchas pidieron que Gallardo se quede, siempre y cuando se renueve el plantel y se sumen los refuerzos que solicite el entrenador nacido en Merlo.

Los que se van sí o sí

Son seis los futbolistas de River que finalizan su contrato en diciembre de 2025 y no serán renovados, por lo que se marcharán del Millonario. Se trata de Ignacio Fernández, Milton Casco, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Miguel Ángel Borja y Federico Gattoni. A estos nombres hay que sumar a Paulo Díaz, quien directamente ni concentró para los últimos dos partidos y no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

Publicidad
Stefano Di Carlo reveló la postura de River para reclamar el título de campeón de la tabla anual: “Lo informaremos”

ver también

Stefano Di Carlo reveló la postura de River para reclamar el título de campeón de la tabla anual: “Lo informaremos”

Jugó el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, ya se estrenó en la mayor con Scaloni y fue ofrecido a River

ver también

Jugó el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina, ya se estrenó en la mayor con Scaloni y fue ofrecido a River

Los que podrían irse

Algunos futbolistas que no tuvieron un buen 2025 podrían marcharse ante la llegada de ofertas importantes. En Núñez tomaron la decisión de no declarar intransferible a nadie, pero la realidad es que hay algunos futbolistas que son intocables, como puede ser el caso de Lautaro Rivero. Ahora bien, quienes pican en punta para irse ante la llegada de una oferta interesante son: Fabricio Bustos, Facundo Colidio y Sebastián Boselli.

Los pibes reforzarán al plantel

Más allá de los refuerzos que lleguen desde afuera, Marcelo Gallardo tendrá a disposición a muchos de los chicos que hicieron su estreno en Primera este año y reforzarán al plantel. Jugadores como Agustín Ruberto -que se perdió casi todo 2025 por lesión-, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Juan Cruz Meza, Agustín Obregón, Bautista Dadín, Agustín De La Cuesta o Giorgio Costantini prometen ser alternativas reales para darle soluciones al entrenador y lo harán con algo de rodaje en Primera en el lomo.

Encuesta

¿Marcelo Gallardo debe seguir siendo el DT de River?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

Lee también
Carlos Palacios reveló la deuda que tiene con Juan Román Riquelme en Boca: “Me lo recrimino”
Boca Juniors

Carlos Palacios reveló la deuda que tiene con Juan Román Riquelme en Boca: “Me lo recrimino”

El disparatado motivo por el que Mastantuono fue tendencia durante el partido de Real Madrid
Fútbol europeo

El disparatado motivo por el que Mastantuono fue tendencia durante el partido de Real Madrid

Lanús vs. Tigre por los octavos del Torneo Clausura: minuto a minuto
Fútbol Argentino

Lanús vs. Tigre por los octavos del Torneo Clausura: minuto a minuto

Di Carlo reveló la postura de River con los títulos de campeón de la tabla anual
River Plate

Di Carlo reveló la postura de River con los títulos de campeón de la tabla anual

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo