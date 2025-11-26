Encuesta Bolavip: la tajante postura de los hinchas de River sobre la continuidad de Marcelo Gallardo como técnico

Terminó el año de River, el cual no tuvo los mejores resultados. Tampoco hubo buenos rendimientos futbolísticos. Por eso mismo, el hincha se mostró muy enojado en más de una ocasión y cuestionó a Marcelo Gallardo. Sí, aunque cueste creerlo, el entrenador más ganador de la historia del club, recibió muchísimas críticas.

Mientras el plantel prepara su regreso a los entrenamientos, donde habrá una charla con el líder del cuerpo técnico para definir el futuro de diferentes jugadores, BOLAVIP realizó una encuesta con los fanáticos del Millonario para conocer su pensamiento después de un año muy complejo.

Con una pregunta directa, el hincha pudo expresarse con total libertad: “¿Tiene que seguir siendo el DT de River en 2026?”, se consultó dentro del canal de WhatsApp riverplatense. Y con más de 3800 votos, hubo un veredicto por parte de las tribunas virtuales: pretenden la continuidad del Muñeco. Pero también se conoció un pedido clave en el que apuntaron contra la dirigencia liderada por Stefano Di Carlo.

El flamante presidente afrontará su primer mercado de pases bajo este nuevo rol dirigencial, y con más de 2.500 votos, los hinchas pidieron que Gallardo se quede, siempre y cuando se renueve el plantel y se sumen los refuerzos que solicite el entrenador nacido en Merlo.

Los que se van sí o sí

Son seis los futbolistas de River que finalizan su contrato en diciembre de 2025 y no serán renovados, por lo que se marcharán del Millonario. Se trata de Ignacio Fernández, Milton Casco, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Miguel Ángel Borja y Federico Gattoni. A estos nombres hay que sumar a Paulo Díaz, quien directamente ni concentró para los últimos dos partidos y no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo.

Los que podrían irse

Algunos futbolistas que no tuvieron un buen 2025 podrían marcharse ante la llegada de ofertas importantes. En Núñez tomaron la decisión de no declarar intransferible a nadie, pero la realidad es que hay algunos futbolistas que son intocables, como puede ser el caso de Lautaro Rivero. Ahora bien, quienes pican en punta para irse ante la llegada de una oferta interesante son: Fabricio Bustos, Facundo Colidio y Sebastián Boselli.

Los pibes reforzarán al plantel

Más allá de los refuerzos que lleguen desde afuera, Marcelo Gallardo tendrá a disposición a muchos de los chicos que hicieron su estreno en Primera este año y reforzarán al plantel. Jugadores como Agustín Ruberto -que se perdió casi todo 2025 por lesión-, Santiago Lencina, Thiago Acosta, Juan Cruz Meza, Agustín Obregón, Bautista Dadín, Agustín De La Cuesta o Giorgio Costantini prometen ser alternativas reales para darle soluciones al entrenador y lo harán con algo de rodaje en Primera en el lomo.

