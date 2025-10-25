El candidato más pedido por los hinchas de River para reemplazar a Gallardo como DT: “Por la mitad, viene nadando”

Aunque en las manifestaciones de descontento que bajan desde las tribunas el principal objetivo siguen siendo los jugadores, Marcelo Gallardo atraviesa el momento más difícil de su relación con los hinchas de River producto de un segundo ciclo en que las cosas siguen estando muy lejos de salir como esperaba el DT cuando decidió regresar tras un poco feliz paso por Al Ittihad de Arabia Saudita.

La eliminación en las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, certamen que ni siquiera parecía servir de consuelo después de la eliminación en Copa Libertadores a manos de Palmeiras, terminó de evidenciar una ruptura inimaginable hace un par de años atrás.

Ya entre los hinchas que emprendían la retirada del Estadio Mario Alberto Kempes hubo manifestaciones en contra de las decisiones y los modos del Muñeco, así como relacionadas a posibles candidatos a reemplazarlo. En ambas direcciones, esas expresiones continuaron en las redes sociales.

Un nombre que se repitió tanto en Córdoba como en redes fue el de Eduardo Coudet, de exitoso paso por el club como futbolista y hace años afianzado como entrenador con rodaje internacional, que actualmente se desempeña al frente del Deportivo Alavés en LaLiga de España.

Aunque también encontró detractores, Chacho sumó muchos votos a favor entre los hinchas del Millonario, incluso por encima de otros nombres de gran vinculación con el club como Ramón Díaz, Matías Almeyda, Pablo Aimar y Hernán Crespo.

“Es jodido que alguno quiera y sea capaz de agarrar River. Ramón está muy grande. Crespo no me convence. Milito es imposible. El más adecuado para mí es Chacho Coudet”, se expresó uno de ellos. “Coudet o Milito. Son entrenadores modernos y encima juegan el fútbol que le gusta a River. En lo personal, prefiero a Coudet”, señaló otro. “Gallardo tiene que renunciar. River tiene que contratar a Crespo o Coudet, a un scouting profesional y despedir a diez jugadores mínimo”, abrió el juego un tercero. “La torta se la lleva el Muñeco con 9 palitos anuales, mientras que Coudet cobra en España 65 mil mensuales. Hacé la cuenta. El Chacho por la mitad viene nadando mañana”, dijo otro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Gallardo habló de su futuro

En la conferencia de prensa posterior a la eliminación a manos de Independiente Rivadavia, Marcelo Gallardo se expresó en relación a su futuro en River: “De acuerdo a los objetivos deportivos de este año, claramente no estuvimos a la altura, nos ha costado muchísimo“, comenzó diciendo como autocrítica.

Y agregó: “Analizaremos al final de la temporada, donde faltan pocos días, y después haremos un análisis de cómo seguimos, porque claramente los objetivos no se han cumplido. Después analizaremos cómo terminamos el año y tomaremos las decisiones que se tienen que tomar“.