Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Miguel Borja rompió el silencio tras su salida de River y le dio un llamativo espaldarazo a Gallardo: “En 2026 va a brillar”

Mientras analiza su futuro desde Colombia, el Colibrí le dedicó un mensaje de apoyo a los hinchas y pronosticó que "hay Marcelo para rato".

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Borja, aún ligado a River pese a su salida.
© Getty ImagesMiguel Borja, aún ligado a River pese a su salida.

Una de las bajas más resonantes que dejó la escoba que pasó Marcelo Gallardo por el plantel de River de cara a 2026 fue la de Miguel Ángel Borja. Bajo una última etapa marcada por la irregularidad y ciertos cuestionamientos, dijo adiós tras desistir de la renovación de su contrato. Ahora, en medio de las especulaciones sobre su futuro, el Colibrí rompió el silencio y lo hizo sin resentimiento alguno, dedicando un mensaje de apoyo al hincha, pero especialmente a su ex entrenador.

El foco de su análisis recayó en el futuro de Marcelo Gallardo, a quien ve firmemente ligado al Millonario pese al difícil cierre de 2025. Borja no dudó en elogiar al Muñeco, pronosticando un regreso a la cúspide del éxito: “¿Si lo veo fuera de River en el futuro a él? ¡No, qué va a estar afuera! Si él es un gladiador“, comenzó con firmeza.

Y agregó: “Ustedes que lo conocen de cerca lo saben. Creo que hay Marcelo para rato, que está preparado, tiene la coraza que tiene que tener un guerrero y no tengo dudas de que River en el 2026 va a brillar como lo ha hecho tantos años“, declaró el delantero en una entrevista que será publicada el próximo martes en Picado TV.

Tweet placeholder

La etapa de Borja, que duró tres años y medio en Núñez, tuvo picos altos, especialmente en 2024 cuando se destacó con 31 goles en 48 partidos, pero su rendimiento decayó drásticamente en su último año. No obstante, se mostró agradecido con el público de River. “¿Qué le diría al hincha? Que muchas gracias, porque confiaron en mí. Donde iba siempre el respeto para mí es todo, nunca un insulto cuando salía con mi familia, nunca viví momentos desagradables” confesó Borja, destacando el trato personal que recibió fuera del campo de juego.

En esa línea, el colombiano también se refirió a las exigencias que vivió en el Monumental, comprendiendo la naturaleza pasional del hincha. “Dentro del campo obviamente ellos exigen porque pagan una entrada y eso para mí es válido: dentro de la cancha si no salen las cosas es normal que te exijan y que te critiquen. No me escondo ante la responsabilidad“, respondió. Finalmente, expresó un último deseo como Millonario: “Espero que las puertas de River queden abiertas para cuando me toque ir a verlo jugar y poder hacerles fuerza para que salgan campeones“.

Publicidad
Borja dejó River tras tres años y medio (Getty).

Borja dejó River tras tres años y medio (Getty).

Jeremías Ledesma, de poco rodaje en River, podría regresar a Rosario Central

ver también

Jeremías Ledesma, de poco rodaje en River, podría regresar a Rosario Central

Perdió la Copa América con Brasil, jugó en Atlético Madrid, está libre y confesó su fanatismo por el River de Gallardo

ver también

Perdió la Copa América con Brasil, jugó en Atlético Madrid, está libre y confesó su fanatismo por el River de Gallardo

Respecto a su futuro, Borja fue sincero al confesar que se encuentra analizando ofertas, aunque sin apuros. Su principal meta para 2026 es volver a ser convocado por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial con la Selección Colombia. Por eso, admitió haber recibido propuestas de ligas europeas, incluyendo Rusia y Países Bajos, pero se tomará su tiempo para elegir la “mejor opción” que le asegure rodaje y la posibilidad de volver a vestir la camiseta de su país.

Datos clave

  • Miguel Ángel Borja pronosticó que River “brillará en 2026” bajo el mando de Gallardo.
  • El delantero agradeció el respeto de los hinchas tras su salida del club.
  • Analiza ofertas de Rusia y Países Bajos para volver a la Selección Colombia.
Publicidad
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"El sorteo no puedo haber sido mejor para la Selección Argentina, que es más candidata al Mundial que nunca"

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Miguel Borja y un sorpresivo pasatiempo en Colombia mientras se resuelve su futuro fuera de River
River Plate

Miguel Borja y un sorpresivo pasatiempo en Colombia mientras se resuelve su futuro fuera de River

Los 5 clubes que quieren a Miguel Borja tras su salida de River
River Plate

Los 5 clubes que quieren a Miguel Borja tras su salida de River

River regaló a Borja: le costó 54.000 dólares por cada partido jugado
River Plate

River regaló a Borja: le costó 54.000 dólares por cada partido jugado

Mohamed Salah arremetió contra su entrenador y puso en duda su continuidad en Liverpool: “Alguien no me quiere”
Fútbol Internacional

Mohamed Salah arremetió contra su entrenador y puso en duda su continuidad en Liverpool: “Alguien no me quiere”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo