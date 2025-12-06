Miguel Borja rompió el silencio tras su salida de River y le dio un llamativo espaldarazo a Gallardo: “En 2026 va a brillar”

Una de las bajas más resonantes que dejó la escoba que pasó Marcelo Gallardo por el plantel de River de cara a 2026 fue la de Miguel Ángel Borja. Bajo una última etapa marcada por la irregularidad y ciertos cuestionamientos, dijo adiós tras desistir de la renovación de su contrato. Ahora, en medio de las especulaciones sobre su futuro, el Colibrí rompió el silencio y lo hizo sin resentimiento alguno, dedicando un mensaje de apoyo al hincha, pero especialmente a su ex entrenador.

El foco de su análisis recayó en el futuro de Marcelo Gallardo, a quien ve firmemente ligado al Millonario pese al difícil cierre de 2025. Borja no dudó en elogiar al Muñeco, pronosticando un regreso a la cúspide del éxito: “¿Si lo veo fuera de River en el futuro a él? ¡No, qué va a estar afuera! Si él es un gladiador“, comenzó con firmeza.

Y agregó: “Ustedes que lo conocen de cerca lo saben. Creo que hay Marcelo para rato, que está preparado, tiene la coraza que tiene que tener un guerrero y no tengo dudas de que River en el 2026 va a brillar como lo ha hecho tantos años“, declaró el delantero en una entrevista que será publicada el próximo martes en Picado TV.

La etapa de Borja, que duró tres años y medio en Núñez, tuvo picos altos, especialmente en 2024 cuando se destacó con 31 goles en 48 partidos, pero su rendimiento decayó drásticamente en su último año. No obstante, se mostró agradecido con el público de River. “¿Qué le diría al hincha? Que muchas gracias, porque confiaron en mí. Donde iba siempre el respeto para mí es todo, nunca un insulto cuando salía con mi familia, nunca viví momentos desagradables” confesó Borja, destacando el trato personal que recibió fuera del campo de juego.

En esa línea, el colombiano también se refirió a las exigencias que vivió en el Monumental, comprendiendo la naturaleza pasional del hincha. “Dentro del campo obviamente ellos exigen porque pagan una entrada y eso para mí es válido: dentro de la cancha si no salen las cosas es normal que te exijan y que te critiquen. No me escondo ante la responsabilidad“, respondió. Finalmente, expresó un último deseo como Millonario: “Espero que las puertas de River queden abiertas para cuando me toque ir a verlo jugar y poder hacerles fuerza para que salgan campeones“.

Borja dejó River tras tres años y medio (Getty).

Respecto a su futuro, Borja fue sincero al confesar que se encuentra analizando ofertas, aunque sin apuros. Su principal meta para 2026 es volver a ser convocado por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial con la Selección Colombia. Por eso, admitió haber recibido propuestas de ligas europeas, incluyendo Rusia y Países Bajos, pero se tomará su tiempo para elegir la “mejor opción” que le asegure rodaje y la posibilidad de volver a vestir la camiseta de su país.

