Toti Pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

La Academia disfrutó ante el Millonario uno de sus orgasmos deportivos más placenteros. Lo dio vuelta y dejó afuera al equipo que lo tiene de hijo.

Por Toti Pasman

River y un nuevo fracaso en este 2025.
Racing disfrutó ante River uno de sus orgasmos deportivos más placenteros de toda su vida y si no pregúntenles a Guillermo Francella o a Gustavo Costas. ¿Qué es más lindo que ganar un partido, un clásico, en el último minuto? Lo dio vuelta y dejó afuera del campeonato a un equipo que históricamente lo tiene de hijo.

¿Por qué ganó Racing? Por el efecto Santiago Sosa, que arriesgó su salud, su ojo, su maxilar, todo, por jugar con la camiseta de la Academia y por cumplirle al técnico. ¿Qué indica esto? Hoy el compromiso en Racing con Costas es del ciento por ciento, es total.

En contrapartida, el compromiso en River, con Marcelo Gallardo y con la camiseta, no es igual ni por asomo. ¿Por qué? Lo sabrán ellos, los jugadores. Son los que conviven con el técnico, son los que hablan con el Muñeco, los que entrenan, los que concentran, los que preparan el partido, los que sufren las convocatorias y los cambios.

Hoy no se ve en River la cohesión que tiene Racing y la cohesión que había en el primer ciclo de Gallardo. Por el contrario, el equipo de Costas es candidato a ganar el Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga y si Maravilla Martínez empieza a hacer goles, será mucho más candidato todavía.

Por el lado de River, Gallardo tomará decisiones, sacará jugadores, traerá otros y volverá a entrenar el próximo 20 de diciembre esperando que Papá Noel le traiga nuevas ideas, nuevas formas para llegarle al jugador y volver a ser exitoso. Porque, más allá de que su autoevaluación sea que merece seguir, la de la mayoría de los futboleros es que el ciclo está terminado.

