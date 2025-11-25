Tras la eliminación de River, los 6 jugadores que Gallardo declarará prescindibles y la decisión que tomará con los refuerzos

River terminó su año con un nuevo fracaso. La eliminación ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura dejó al Millonario sin posibilidad de ganar un título en 2025 y sin la clasificación a la Copa Libertadores asegurada hasta el momento.

En la conferencia de prensa posterior al compromiso en Avellaneda, Marcelo Gallardo se mostró firme para revertir esta situación la próxima temporada. Incluso, puertas adentro, el entrenador ya empezó a tomar decisiones importantes para dar vuelta la página de inmediato y anunció que hará cambios importantes en el plantel.

En primer lugar, Gallardo le comunicará a seis jugadores que serán declarados prescindibles para el 2026. Salvo Miguel Borja y Paulo Díaz, se trata de los cinco jugadores presentes en la final de Madrid a los que se les vence el contrato: Enzo Pérez, Milton Casco, Pity Martínez y Nacho Fernández, más el delantero colombiano y el central chileno. Además, el DT anunciará que no habrá jugadores intransferibles.

Paralelamente, en lo que respecta a altas que se aproximan, de momento no surgen muchos nombres más que el de Luciano Gondou para el ataque. Sin embargo, Marcelo Gallardo bajó una premisa concreta: quiere jugadores probados, que se pongan la camiseta de River y rindan desde el minuto 1.

Gallardo ya marcó cómo será el futuro de River tras la eliminación

Marcelo Gallardo, decidió darle dos días libres al plantel tras la caída con Racing, por lo que regresarán a los entrenamientos el jueves y viernes, para luego ser licenciado por vacaciones hasta el 20 de diciembre. Es decir, los futbolistas trabajarán entre las fiestas con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de la temporada 2026, programada para finales de enero.

“El 20 de diciembre, cuando nos volvamos a presentar a entrenar acá estaré”, explicó el Muñeco en conferencia de prensa, en la que afirmó que continuará en el club para el próximo año y que el plantel contará con poco más de tres semanas de descanso tras un año largo.

Publicidad

Publicidad

ver también Las 5 frases de Gallardo que indignaron a los hinchas de River y que multiplicaron los pedidos de su renuncia como DT

Según pudo saber Bolavip, en estos dos entrenamientos el Muñeco no contaría con todo el plantel, debido a que quedarían licenciados los jugadores que no serían tenidos en cuenta para la próxima temporada, sumado también a quienes no seguirán debido a que no renovarán su contrato.

Las frases más polémicas de Gallardo en conferencia de prensa

“Digo en el trimestre porque es donde hemos perdido la mayoría de los partidos y nunca había pasado. Es difícil analizar cuando decís todo el año, porque fue en el último trimestre “.

“. “Si alguno está esperando que escape a este momento, está equivocado. Voy a dar la cara como me lo he ganado y con mucha capacidad a empezar a trabajar mañana, porque no voy a descansar”.

y con mucha capacidad a empezar a trabajar mañana, porque no voy a descansar”. “ Es un año malo dentro de mi carrera como entrenador, pero tuve también otros buenos . Todo lo que pueda explicar acá tampoco tiene mucha defensa con relación a mi persona y no tiene mucho sentido. Me conozco, sé quién soy y cómo trabajo junto a mi equipo y con eso estoy bien conmigo”.

. Todo lo que pueda explicar acá tampoco tiene mucha defensa con relación a mi persona y no tiene mucho sentido. Me conozco, sé quién soy y cómo trabajo junto a mi equipo y con eso estoy bien conmigo”. “Seguramente he fallado y soy muy autocrítico conmigo. Mi autocrítica es personal, es para adentro . Mi revisión es para adentro, no vengo a exponer a nadie y vengo a ponerme al frente para decir que seguramente hemos cometido errores”.

. Mi revisión es para adentro, no vengo a exponer a nadie y vengo a ponerme al frente para decir que seguramente hemos cometido errores”. “Yo por lo menos sé que en mi interior tengo mucho para dar y si no lo sintiera así sería el primero en levantar la mano y dar las gracias. Lo tomo como lo que es, un segundo semestre donde no dimos la talla para dar el paso al frente”.

En síntesis

River Plate no logró ganar títulos en 2025 tras ser eliminado por Racing .

no logró ganar títulos en tras ser eliminado por . El DT Marcelo Gallardo anunció cambios importantes en el plantel para la temporada 2026 .

anunció cambios importantes en el plantel para la temporada . Seis jugadores, incluidos Miguel Borja y Paulo Díaz, serán declarados prescindibles.

Publicidad