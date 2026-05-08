El ex árbitro CONMEBOL y asesor de FIFA dio fundamentos a la posibilidad de que El Millonario apele la sanción que recibió su arquero.

River pudo poner en riesgo su primer lugar en el Grupo H de la Copa Sudamericana visitando a Carabobo, incluso cuando encontrándose su rival con un futbolista menos en el campo por la expulsión de Edson Castillo sobre el final del primer tiempo, tomó ventaja en el marcador al inicio del complemento con gol de Maximiliano Meza.

Lejos de poder sacar mayor provecho de esa doble diferencia, el equipo que conduce Eduardo Coudet concedió mediante un penal la posibilidad de que Matías Núñez igualara las acciones para el equipo venezolano y se complicó todavía más cuando Santiago Beltrán se fue expulsado sin contar ya con cambios para el ingreso de Ezequiel Centurión para ir al arco, lo que obligó a Matías Viña a vestirse de arquero para resistir los minutos finales.

El gol de Maximiliano Salas en el último minuto de adición, para que El Millonario terminara ganando 2-1 el partido, le quitó foco a esa primera expulsión sufrida en Primera División para el arquero de 21 años, que ya en el terreno de juego había sido discutida por el propio futbolista, sus compañeros y el cuerpo técnico. La decisión que tomó el árbitro paraguayo Derlis López a instancias del VAR, también fue criticada por Miguel Scime, ex director de árbitros en AFA y CONMEBOL que también trabajó como asesor en FIFA.

Santi Beltrán salió LEJÍSIMOS y cortó el contraataque de Carabobo con una dura patada. Fue amonestado, pero luego de la revisión del VAR terminó viendo la tarjeta roja: ¿fue correcta la decisión? pic.twitter.com/rN8aSgV160 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 8, 2026

“Si bien existió infracción fuera del área por parte del guardameta, la determinación final de mostrar tarjeta roja por ocasión manifiesta de gol aparece técnicamente equivocada tanto por la interpretación del árbitro como por la intervención del VAR”, comenzó su análisis desde su cuenta de X.

Si bien Scime consideró “imprudente” la infracción de Santiago Beltrán, explicó que podía haberse solucionado con una tarjeta amarilla por no detectar la “situación manifiesta de gol” que sí fue considerada por el VAR para llamar a López a revisar la acción en pantalla. Pero la expulsión que finalmente se decidió para el arquero de River, según él, no se ajusta a los criterios técnicos que exige la regla.

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Santiago Beltrán sufrió su primera expulsión en Primera División.

El ex árbitro argentino explicó que la infracción fuera del área del arquero Millonario no cumplió al menos con dos de los cuatro requisitos que deben ponerse en consideración para castigar la interrupción de una ocasión manifiesta de gol: dirección de la jugada, distancia al arco, posibilidad de controlar el balón y ubicación / número de defensores respecto del atacante.

“El balón se desplaza hacia un sector lateral y no directamente hacia el arco adversario”, dijo en relación a la dirección de la jugada. “El control posterior del atacante no aparece asegurado en una posición franca de gol”, añadió respecto a la distancia y la posibilidad real de continuidad ofensiva inmediata.

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“La expulsión termina siendo una decisión excesiva y reglamentariamente incorrecta. En síntesis, existió acierto al sancionar la infracción del arquero fuera del área, pero fue errónea la intervención del VAR al sugerir una posible OMG y más equivocado aún el fallo final del árbitro al expulsar al arquero Beltrán de River”, finalizó su análisis sobre la jugada.

River buscará apelar la expulsión

Basándose en el antecedente de la decisión de CONMEBOL de anular la sanción por expulsión a Gonzalo Plata en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores del año pasado, por considerar injusta la segunda de las tarjetas amarillas que recibió en ese partido y permitiéndole disputar la revancha, River buscará apelar la expulsión de Santiago Beltrán.

En El Millonario quieren poder contar con el arquero de 21 años para su próximo partido por el certamen continental, el miércoles 20 de mayo ante Bragantino como local, en el que se buscará asegurar el primer lugar y la clasificación directa a los octavos de final.

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Data clave

Maximiliano Salas marcó el gol del triunfo 2-1 de River ante Carabobo en adición.

El arquero Santiago Beltrán fue expulsado tras una polémica decisión del VAR y Derlis López.

River apelaría la sanción para contar con Beltrán ante Bragantino el 20 de mayo.