El gesto de Lionel Messi tras recibir una camiseta de River de regalo

En plena Messi Cup, el argentino recibió un regalo por parte del Millonario, que se encuentra disputando este certamen.

Por Marco D'arcangelo

Lionel Messi recibió una camiseta de River.
Lionel Messi recibió una camiseta de River.

Por la última fecha del Grupo B de la Messi Cup, River goleó 5 a 1 a Inter de Milán y de esta manera aguarda por el resultado de Barcelona ante Manchester City para saber si avanzará a las semifinales o si queda eliminado en esta instancia.

Luego de este encuentro, desde el Millonario se acercaron a Lionel Messi, quien estuvo presente para ver la goleada del equipo argentino, y allí le llevaron de regalo una camiseta titular del club, en la que predomina el color blanco junto a la franja roja.

Inmediatamente, el delantero de Inter Miami extendió la camiseta para verla en su totalidad, y luego de esto la dobló de forma prolija para dejarla al lado suyo en el banco que estaba sentado. Al finalizar los partidos de la fecha, se la llevará a su museo de casacas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el argentino recibe un regalo por parte de River. En distintas visitas al Estadio Más Monumental para jugar con la Selección Argentina también posó en fotos con camisetas de la institución con el 10 en la espalda.

En cuanto a la participación del Millonario en este certamen, deberá esperar por la victoria de Manchester City ante Barcelona y así quedarse con el segundo puesto por diferencia de gol. Cualquier otro resultado deja a los de Núñez eliminados del certamen.

El sub 16 de River inició su camino frente a Barcelona, equipo con el que empató 2 a 2, mientras que en la segunda fecha perdió 2 a 1 con Manchester City. En la ultima jornada, goleó 5 a 1 a Inter de Milán para seguir con vida en la competencia.

Datos claves

  • River goleó 5 a 1 al Inter de Milán en el Grupo B de la Copa Messi .
  • Lionel Messi recibió de regalo una camiseta titular del club tras presenciar el encuentro.
  • El equipo guarda el resultado de Barcelona vs Manchester City para definir su clasificación.
