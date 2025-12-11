River prepara una oferta por Santiago Ascacibar: la propuesta que le hará a Estudiantes

River sigue activo en el mercado de pases y, con Fausto Vera encaminado, prepara una oferta por Santiago Ascacibar. El Ruso, que se encuentra enfocado en la final del Torneo Clausura con Estudiantes, es el próximo objetivo de Marcelo Gallardo para reforzar la mitad de la cancha.

Según pudo saber BOLAVIP, el Millonario enviará este jueves una oferta para comprar parte del porcentaje del “Ruso”. En Núñez saben que las negociaciones no serán sencillas, teniendo en cuenta que se trata de un rival directo en el plano local. Además, si el Pincha se consagra, obtendrá un boleto para la Libertadores 2026.

Para la próxima temporada, Estudiantes escuchará oferta por varios de sus titulares, sobre todo si no tiene competencia internacional. El gran dolor de cabeza para el Millonario será si surge un competidor desde el exterior por Ascacibar.

La propuesta de River se ajusta a la política que implementa en este mercado de pases: comprar porcentajes de futbolistas o incorporar a préstamo con opción de compra. Una decisión que le permitirá no desembolsar sumas tan grandes de dinero como en otros tiempos.

El deseo del jugador, clave

Más allá de la propuesta de River y de su objetivo inmediato de coronarse con el Pincha, Santiago Ascacíbar sueña con regresar al fútbol europeo. En caso de irse, la prioridad del jugador es pegar la vuelta al Viejo Continente para tener revancha de lo que fue su paso anterior.

Cabe recordar que Ascacíbar ya cuenta con una importante trayectoria en el fútbol europeo, entre 2017 y 2023, habiendo vestido las camisetas del Stuttgart y el Hertha Berlín en Alemania, así como la del Cremonese en Italia.

