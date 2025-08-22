El inesperado cambio en el futuro de Franco Armani y el plan de River tras ser figura en la Copa Libertadores

Después de conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde se vistió de héroe al atajar el penal decisivo, Franco Armani tomó una inesperada decisión sobre su futuro en River. Es que cuando todos los focos estaban puestos en el próximo compromiso por dicho certamen, el arquero quedó en el centro de la escena por esta llamativa resolución.

No solo que es una pieza fundamental en el armado táctico de Marcelo Gallardo, sino que su rol como capitán y principal referente del plantel lo catapulta como un miembro clave. A dicha relevancia, el guardameta también le suma un notable desempeño individual en el campo de juego, donde deja en evidencia que todavía está vigente y es figura cada vez que su equipo lo requiere.

Lo cierto es que Armani tomó la decisión de retirarse en River. A pesar de que en reiteradas ocasiones había manifestado públicamente que tenía planificado culminar su carrera como profesional en Atlético Nacional, institución en la que es una verdadera leyenda, ahora cambió de planes y la última camiseta que vestirá será la del Millonario cuando finalice su vínculo actual.

El arquero tiene contrato hasta diciembre de 2026 con el conjunto con sede en Núñez, por lo que todo indica que esa sería la fecha en la que deje uno de los buzos más importantes del continente. En ese momento el santafesino tendría 40 años y pondría punto final a su extensa y exitosa trayectoria, dejando así un gran legado en dos equipos gigantes distintos de Sudamérica.

Franco Armani contuvo el último penal en la serie entre River y Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: @Libertadores)

De esta manera, el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, se retirará en el Millonario. Aunque él mismo había comunicado que su intensión era cerrar su carrera en el conjunto de Medellín, la realidad marca que la enorme huella que dejó en el arco del Estadio Monumental fue un motivo que pesó fuerte para cambiar drásticamente esta planificación final.

Además, se reveló que la dirigencia de River quiere que Armani trabaje en las divisiones inferiores con los arqueros. En un futuro y cuando decida que no seguirá siendo futbolista profesional, la institución pretende que el experimentado arquero sea empleado del club para que esté en el día a día de los guardametas juveniles y les inculque sus conocimientos.

Los números de Franco Armani en River y Atlético Nacional

Primero hizo su nombre en Atlético Nacional, donde disputó 232 partidos oficiales y consiguió 104 vallas invictas. Además, conquistó 13 títulos y entre ellos destaca la Copa Libertadores 2016. Luego, en River jugó un total de 348 encuentros y sumó 158 cotejos sin recibir goles. En el Millonario conquistó 10 trofeos y el más destacado es la Libertadores 2018 ante Boca.

