Es clave para Miguel Ángel Russo y llegó una oferta millonaria desde Qatar: la contundente postura de Boca

Desde su regreso a la institución, Miguel Ángel Russo tomó fuertes decisiones con respecto al plantel, donde separó varios jugadores y consideró indiscutidos a otros. En ese contexto, Boca atravesó una enorme crisis futbolística pero ya es parte del pasado luego de la última victoria con Independiente Rivadavia. Ahora, el entrenador podría perder una figura por una millonaria oferta.

Si bien durante gran parte del mercado de pases fueron muchos los protagonistas que recibieron sondeos o despertaron el interés de importantes equipos de Europa o Medio Oriente, todo indicaba que con el inicio de las competiciones no habría nuevas noticias. Sin embargo, este viernes salió a la luz un ofrecimiento por un habitual titular del Xeneize.

Lo cierto es que, según pudo saber Bolavip, desde Qatar preguntaron por Miguel Merentiel. Con las claras intenciones de llevárselo hacia el continente asiático, la cifra que estaban dispuestos a desembolsar rondaba los 10 millones de dólares. Esto fue una gran sorpresa en el conjunto de la ribera, teniendo en cuenta los pocos días que quedan para que cierre la ventana de transferencias.

Miguel Merentiel, capitán de Boca Juniors, festeja el gol que marcó contra Bayern Múnich, en la fecha 2 del Mundial de Clubes.

Si bien no es la primera vez que el delantero uruguayo es pretendido por otros elencos, la postura de Boca fue tajante: no se va. De esta manera, el Xeneize retiene a una de las piezas fundamentales para el entrenador y uno de los pocos jugadores que disputó todos los partidos desde que Russo comenzó su tercer ciclo como entrenador en este segundo semestre del año.

Vale destacar que todavía no trascendió el equipo que tenía el objetivo de comprar al atacante charrúa, pero sí se sabe con exactitud que es qatarí y el monto que eran capaces de abonar para reforzar su plantel. Además, está a las claras que sería una enorme incorporación al punto de significar un verdadero salto de calidad en un conjunto de un mercado exótico.

Hace un mes, otro club de Asia ofertó por Merentiel

Esta no es la primera vez que Merentiel es pretendido por una institución asiática, debido a que lo mismo ocurrió hace algunas semanas. En este mismo mercado de pases, pero precisamente luego de su fantástica actuación en el Mundial de Clubes donde le anotó un gol a Benfica y un tremendo golazo a Bayern Múnich, un equipo de la misma región intentó ficharlo de forma definitiva.

Es que tras su participación en dicho certamen, más precisamente hace un mes, Al Wahda de Emiratos Árabes Unidos realizó una oferta de 7 millones de dólares por el delantero uruguayo. Sin embargo, desde Boca la respuesta fue en el mismo sentido que en esta oportunidad. Sin ningún tipo de dudas, se rechazó la propuesta y se descartó de raíz una eventual salida.

