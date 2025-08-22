Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

La decisión de Conmebol con Franco Armani tras ser héroe en la clasificación de River a cuartos de la Copa Libertadores

El arquero de River fue determinante en la tanda de penales frente a Libertad.

Por Julián Mazzara

Franco Armani contuvo el último penal en la serie entre River y Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores.
© Getty ImagesFranco Armani contuvo el último penal en la serie entre River y Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Después de ocho definiciones en donde quedó eliminado de diferentes torneos, River cortó una racha adversa en los penales y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores gracias a la grandiosa actuación que tuvo Franco Armani.

El arquero nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, a sus 38 años, sigue dando que hablar y le demuestra al hincha de River que sigue vigente. Su actuación fue clave para que los comandados por Marcelo Gallardo resistieran ante el Gumarelo, pero también para que se metieran en la próxima ronda.

A raíz de lo que fue su desempeño en tanda de penales, donde tapó el remate de Marcelo Fernández y sentenció la clasificación riverplatense hacia los cuartos de final, donde ahora se enfrentarán a Palmeiras, desde Conmebol lo incluyeron en el ‘Equipo de la Semana’ de la Copa Libertadores.

Así como apareció Armani, también hubo otros jugadores que tuvieron una gran performance, como fueron los casos de Franco Pardo y Adrián Martínez en Racing vs. Peñarol. Otro que la rompió toda fue Maher Carrizo, figura de Vélez ante Fortaleza, aunque los de Liniers también sumaron en el mediocampo a Tomás Galván, ex futbolista de River.

De esta manera, la formación con los mejores futbolistas de la primera serie de los cruces mano a mano en la Copa Libertadores quedó conformada por Franco Armani; Franco Pardo, Robert Rojas, Santiago Arzamendia; Gonzalo Plata, Tomás Galván, Giorgian De Arrascaeta, André Silva; Lisandro Alzugaray, Adrián Martínez y Maher Carrizo.

El equipo de la semana de los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Prensa Copa Libertadores)

El equipo de la semana de los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Prensa Copa Libertadores)

Publicidad

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores

  • São Paulo (BRA) vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU)
  • River Plate (ARG) vs. Palmeiras (BRA)
  • Vélez Sarsfield (ARG) vs. Racing Club (ARG)
  • Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Flamengo (BRA)
Lanzini rompió el silencio sobre su salida de River y la relación con Gallardo: “Fueron meses muy duros”

ver también

Lanzini rompió el silencio sobre su salida de River y la relación con Gallardo: “Fueron meses muy duros”

Revelan por qué expulsaron a Marcos Rojo en Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores

ver también

Revelan por qué expulsaron a Marcos Rojo en Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Se confirmaron las fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Se confirmaron las fechas de los cuartos de final de la Copa Libertadores

River y Boca afuera: así está la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras los octavos de final de la Libertadores
Mundial de Clubes

River y Boca afuera: así está la clasificación al Mundial de Clubes 2029 tras los octavos de final de la Libertadores

Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Columna vertebral definida: los 4 jugadores que Miguel Ángel Russo no negocia en la formación titular de Boca
Boca Juniors

Columna vertebral definida: los 4 jugadores que Miguel Ángel Russo no negocia en la formación titular de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo