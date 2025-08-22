La decisión de Conmebol con Franco Armani tras ser héroe en la clasificación de River a cuartos de la Copa Libertadores

Después de ocho definiciones en donde quedó eliminado de diferentes torneos, River cortó una racha adversa en los penales y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores gracias a la grandiosa actuación que tuvo Franco Armani.

El arquero nacido en Casilda, provincia de Santa Fe, a sus 38 años, sigue dando que hablar y le demuestra al hincha de River que sigue vigente. Su actuación fue clave para que los comandados por Marcelo Gallardo resistieran ante el Gumarelo, pero también para que se metieran en la próxima ronda.

A raíz de lo que fue su desempeño en tanda de penales, donde tapó el remate de Marcelo Fernández y sentenció la clasificación riverplatense hacia los cuartos de final, donde ahora se enfrentarán a Palmeiras, desde Conmebol lo incluyeron en el ‘Equipo de la Semana’ de la Copa Libertadores.

Así como apareció Armani, también hubo otros jugadores que tuvieron una gran performance, como fueron los casos de Franco Pardo y Adrián Martínez en Racing vs. Peñarol. Otro que la rompió toda fue Maher Carrizo, figura de Vélez ante Fortaleza, aunque los de Liniers también sumaron en el mediocampo a Tomás Galván, ex futbolista de River.

De esta manera, la formación con los mejores futbolistas de la primera serie de los cruces mano a mano en la Copa Libertadores quedó conformada por Franco Armani; Franco Pardo, Robert Rojas, Santiago Arzamendia; Gonzalo Plata, Tomás Galván, Giorgian De Arrascaeta, André Silva; Lisandro Alzugaray, Adrián Martínez y Maher Carrizo.

El equipo de la semana de los octavos de final de la Copa Libertadores. (Foto: Prensa Copa Libertadores)

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores

São Paulo (BRA) vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU)

(BRA) vs. (ECU) River Plate (ARG) vs. Palmeiras (BRA)

(ARG) vs. (BRA) Vélez Sarsfield (ARG) vs. Racing Club (ARG)

(ARG) vs. (ARG) Estudiantes de La Plata (ARG) vs. Flamengo (BRA)

