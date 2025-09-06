El mejor futbolista de la historia, según Enzo Francescoli: “Me cuesta mucho”

Enzo Francescoli es una auténtica leyenda del fútbol sudamericano, para muchos el mejor de la historia de Uruguay, e inspiración para un auténtico crack de todos los tiempos a nivel mundial como Zinedine Zidane, que más de una vez lo destacó como su ídolo de la infancia y sobre quien el actual director deportivo de River no tiene dudas en reconocer que, en ese caso, “el alumno superó al maestro”.

Con ese legado, al que se suman pergaminos como la conquista de la Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa de 1997 con El Millonario; las tres ediciones de Copa América que coronó con Uruguay (1983, 1987 y 1995) y títulos nacionales tanto en River como en Olympique de Marsella, donde enamoró a Zizou, su voz está más que legitimada para sumarse al eterno debate que busca definir quién es el mejor futbolista de la historia.

Aunque consultado al respecto por el diario As y bajo aclaración de no haber visto a Alfredo Di Stéfano, al uruguayo le costó marcar una diferencia sustancial entre Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi como para terminar de inclinar la balanza en favor de alguno de ellos.

“No soy capaz de llegar tan lejos. Ha habido genios que durante una trayectoria de diez o quince años han marcado la pauta del fútbol mundial. Diego (Maradona) es, obviamente, uno de ellos, como también lo fueron Pelé o Messi. Han sido elegidos y me cuesta mucho decantarme por uno solo”, manifestó.

Aunque no terminó de definirse, Francescoli reveló que su relación con Maradona trascendió al fútbol.

Si la referencia de Francescoli comenzó con Maradona es precisamente porque fue su contemporáneo, con quien protagonizó más de un clásico tanto a nivel de selecciones, entre Uruguay y Argentina, como de clubes, en legendarios duelos entre River y Boca.

“Puedo presumir de haber sido amigo de Diego fuera de la cancha. Dentro del campo nos enfrentamos, eran duelos feroces, pero cuando nos quitábamos los botines siempre tuvimos una gran relación personal e incluso entre las familias. Mi recuerdo es que fue un gran tipo, una persona con buen corazón y uno de los mejores futbolistas de la historia de este deporte”, destacó.

Mastantuono, llamado a hacer historia

Aunque no quiso cargarlo de la presión de estar llamado a ser un futuro candidato a participar del debate sin fin, Enzo Francescoli auguró un gran futuro para Franco Mastantuono en el club más importante del mundo. “Creo que Franco va a dar mucho que hablar en Europa. Está preparado para ello y crecerá aún más. Mi sensación es que va a triunfar en el Real Madrid, con lo difícil que es alcanzar un reto así, y que se convertirá en un futbolista muy importante en Europa. Estoy convencido de que logrará muchos éxitos”, auguró.