Este miércoles, pese a disputar un muy buen primer tiempo en territorio brasileño, River Plate se despidió de la presente edición de la Copa Libertadores de América. El Millonario comenzó ganando como visitante de Palmeiras, pero se durmió en la etapa complementaria y terminó cayendo por 3-1 por la vuelta de los cuartos de final.

En ese contexto, la gran figura de la entidad comandada estratégicamente por Abel Ferreira fue José Manuel López, delantero argentino surgido de las divisiones inferiores de Lanús que se despachó con un espectacular doblete: marcó el segundo del Verdao desde los doce pasos y puso cifras definitivas sobre la agonía del compromiso.

Bajo esa órbita y, como no podía ser de otra manera, se reflotaron los recuerdos del momento en el que River buscó incorporar al Flaco López, actualmente de 24 años de edad y en la convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Incluso, el propio Enzo Francescoli supo confirmar que el Millonario fue por el oriundo de San Lorenzo, provincia de Corrientes.

“Desde hace tiempo que interesa López. Lo hemos buscado hace dos años cuando estaba Lanús y terminó en Palmeiras. Es muy particular porque, cuando uno dice que nos gusta tal o cual, no quiere decir que ya están en River”, manifestó el director deportivo de la institución del barrio porteño de Núñez, en TyC Sports, a comienzos de 2024.

Enzo Francescoli, director deportivo de River. (Foto: Getty)

“Estamos muy lejos de cerrarlo. Nos interesa, pero veremos cómo suceden las cosas. Por ahora tenemos todavía varios días para ver si podemos hacer algo en ese sentido”, había ampliado el propio Francescoli, en enero del año pasado, cuando River estaba haciendo un nuevo intento por el jugador que ya estaba en Palmeiras.

Y, en ese momento, el Príncipe también exteriorizó sobre aquel presente de los delanteros de River: “Tenemos a Miguel Borja y a Facundo Colidio, que lo hizo en ese lugar. No lo tendría que decir, pero tenemos también a Agustín Ruberto, que es alguien en quien confiamos mucho y que es parte de un proceso para el futuro de River”.

Lo cierto es que, posteriormente y luego de un período en el que estuvo relegado en la consideración del cuerpo técnico de Palmeiras, el Flaco López terminó asentándose como uno de los nombres propios más importantes del once titular, algo que lo depositó en la mencionada convocatoria de Scaloni para soñar con el próximo Mundial.

Los números del Flaco López en Palmeiras

José Manuel López acumula 51 anotaciones y 13 asistencias al cabo de 163 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Palmeiras.

La cotización actual del Flaco López

Según lo expuesto por el sitio web oficial Transfermarkt, José Manuel López tiene actualmente un valor de mercado de 12 millones de euros.

