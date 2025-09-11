Es tendencia:
A 3 meses de terminar su contrato, Enzo Francescoli reveló qué pasará con el futuro de Miguel Borja en River

Por el momento, no hubo negociaciones para que el colombiano renueve su vínculo con el Millonario.

Por Julián Mazzara

Miguel Borja, delantero de River.
En el mundo River tienen la cabeza puesta en lo que sucederá el fin de semana cuando les toque visitar a Estudiantes de La Plata por la fecha 8 del Torneo Clausura, pero también en el futuro más cercano, ya que hay jugadores que terminarán sus contratos. Uno de ellos es Miguel Borja.

Durante los 38 partidos que afrontó en lo que va del año, el ariete colombiano solo convirtió 7 goles y brindó 3 asistencias. Claramente, son números muy bajos con respecto a lo que mostró en 2023, donde se transformó en uno de los máximos artilleros del planeta. Como si fuese poco, sus últimos encuentros no fueron buenos.

A raíz de esta situación, y a poco más de 3 meses para que culmine su vínculo, Enzo Francescoli se refirió a la continuidad del ex Palmeiras y Gremio, con quien todavía no iniciaron las gestiones para prolongar el acuerdo contractual. “Lo va a decidir él con Marcelo a fin de año, según cómo termine la temporada y cómo se sienta el propio Miguel”, exclamó el Director Deportivo en diálogo con ESPN.

Pese a los rumores que indicaban que se marcharía con el pase en su poder, o incluso las propias declaraciones del propio Borja, quien sostuvo que estaba todo encaminado para seguir, el Príncipe sentenció la postura de los directivos y también del cuerpo técnico: serán pacientes. “Por lo general tenemos ese espíritu de que nada sea impuesto, de acordar las cosas”, indicó.

¿Cuánto pagó River por Miguel Borja?

En 2022, para incorporar al Colibrí, los directivos de River desembolsaron 8 millones de dólares y el próximo 31 de diciembre podría quedar libre si es que no llegan a un acuerdo para prolongar su estadía en la institución.

Francescoli palpitó la llave con Palmeiras

Por otro lado, el uruguayo se refirió a la llave del Millonario contra Palmeiras por Copa Libertadores, en la que iniciará como local en el Estadio Más Monumental y cerrará visitando São Paulo en el Allianz Parque.

“Sería una frustración muy grande, pero no es un fracaso quedar afuera con Palmeiras. Sería duro, pero hay que bancarse la crítica y empezar de vuelta para intentar ser campeón la próxima“, comentó al respecto.

