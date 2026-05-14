El entrenador de River dijo que tanto Huevo como Cachete presentan diferentes molestias, pero que no serían lo suficientemente graves para perderse la Semifinal.

River derrotó 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio Monumental este miércoles 13 de mayo, en uno de los cruces correspondientes a los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol de Argentina. Y lo cierto es que no hay tiempo para celebrar, porque ya en pocas horas estará midiéndose a Rosario Central (que en su turno desplazó a Racing).

En ese sentido, en el Millonario había cierta preocupación al terminar el encuentro con el Lobo, ya de cara al duelo con el Canalla, por el estado físico de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Uno debió salir a los 33 minutos (en su lugar ingresó Matías Viña) y el otro ni siquiera pudo estar a disposición de Eduardo Coudet.

Sin embargo, el Chacho intentó descomprimir la situación aclarando que en ambos casos se tomó la precaución necesaria para que puedan decir presente contra Rosario Central: ”Marcos me dijo ‘estoy contracturado, pero termino el primer tiempo’ y yo dije ‘afuera’. Lo de Cachete, estaba sobrecargado y se sintió un poco duro. Ninguno de los dos tiene una molestia muscular importante”.

Además, el técnico de River citó una conversación que mantuvo con uno de los profesionales del área médica: ”El otro día Gonzalo terminó los 120 minutos y fue una locura lo que corrió el partido pasado (San Lorenzo). Hoy sintió una molestia en el precalentamiento. No hay un diagnóstico, pero el comentario del doctor es que ninguno de los dos tendría algo importante”.

El momento en el que Marcos Acuña debió ser asistido por los médicos de River vs. Gimnasia. Instantes después fue reemplazado. Getty Images.

¿Cuándo juega River contra Rosario Central?

River ya se enfoca en su próximo rival: el Rosario Central de Ángel Di María. El encuentro correspondiente a la Semifinal del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino se llevará a cabo en el Estadio Monumental el sábado 16 de mayo y no el domingo 17, debido a que los de Jorge Almirón deben enfrentar a Universidad Central de Venezuela el martes por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Vale mencionar que la Banda tiene pautado recibir a Red Bull Bragantino el miércoles, en lo que será su quinto compromiso de la primera instancia de la Copa Sudamericana. Con un triunfo aseguraría su cupo en los Octavos de Final, independientemente de lo que suceda en la última fecha con Blooming (también en Núñez).

En síntesis