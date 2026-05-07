Óscar Ruggeri ubicó a River por encima del Real Madrid

El Cabezón se quedó con el Millonario cuando le hicieron elegir en el mejor equipo que le tocó jugar.

Óscar Ruggeri alcanzó la gloria máxima como futbolista en 1986. No solo porque en aquel año fue campeón del mundo con la Selección Argentina en México, sino porque con River ganó la Copa Libertadores (venció a América de Cali en la Final) y la Copa Intercontinental frente al Steaua Bucarest. Y como si fuera poco, también se quedaron con el campeonato de la primera división.

Es por eso que, más allá de que después pegó el salto a Europa (primero pasó por Logroñés) y en 1989 recaló en el Real Madrid, para el Cabezón, el mejor equipo que le tocó integrar fue aquel elenco millonario que tuvo al Bambino Veira como entrenador y que obtuvo, por lo menos hasta el momento, el único título mundial de la institución.

”El mejor, River. Ese River fue tremendo. Ese River, salíamos y decíamos cuántos goles le hacíamos… Hoy le hacemos 2 goles, 3 goles…”, expresó Óscar Ruggeri en el programa F90 que se transmite por la señal ESPN, en donde se desempeña desde hace varios años como panelista.

Asimismo, cuando Damián Manusovich, otro de los integrantes del programa, le sugirió que dijese San Lorenzo, en donde compartieron plantel entre 1994 y 1997, Ruggeri comentó: ”En San Lorenzo, que tuvimos un gran equipo, perdimos la Copa Libertadores con River… Ahí era”.

– ¿Cuál es el mejor equipo en el que jugaste? ¿El Real Madrid?



Ruggeri: “El mejor es River, era tremendo”



Grandioso esto que dijo el cabezón pic.twitter.com/mQaDebASLw — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) May 6, 2026

Óscar Ruggeri, de jugar en Boca con Diego Maradona a ser campeón del mundo con River

Óscar Ruggeri debutó en primera división con la camiseta de Boca en 1980. Un año después llegó Diego Maradona y juntos fueron campeones del Metropolitano. Su estancia se estiró hasta 1984, cuando junto a Ricardo Gareca, en medio de un conflicto con la dirigencia por falta de pago, se cruzaron de vereda.

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Ya en River, en donde estuvo entre 1985 y 1988, llegó a lo máximo a nivel clubes, tal como se describe anteriormente, al coronarse en la Copa Libertadores y en la Copa Intercontinental en 1986. Después jugaría, en orden, en: Logroñés (88/89), Real Madrid (89/90), Vélez Sarsfield (1990 – 1992), Ancona (1992), Club América (1993), San Lorenzo (1994 – 1997) y Lanús (1997) en donde se retiró una vez terminado el Torneo Apertura.

En síntesis