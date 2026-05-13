Con su futuro en duda, Diego Simeone recibió respaldo dentro del plantel de Atlético de Madrid: “Inspira y ayuda”

El Cholo tiene contrato hasta junio de 2027, pero la potestad de finalizar antes un vínculo que ya se ha extendido por más de 14 años.

En cuestión de semanas, Diego Simeone pasó de llevar ilusión a todo Atlético de Madrid por conducir al equipo a la final de la Copa del Rey y a semifinales de la Champions League, a ser objeto de las más duras críticas por el desempeño en ambas instancias, quedándose sin la posibilidad de coronar un título en la temporada.

Esa situación llevó a que se generaran dudas respecto a la continuidad de un ciclo que ya lleva catorce años, máxime cuando consultado sobre si todavía tenía fuerzas para volver a intentarlo, apenas consumada la eliminación en Champions ante Arsenal, su respuesta fue “ahora no”.

Este martes, el equipo Colchonero se impuso 2-1 como visitante del Osasuna en su vuelta a jugar por LaLiga, certamen en el que buscará alcanzar la tercera posición que de momento ocupa Villarreal, con ventaja de tres puntos y un partido menos en disputa. Luego llegará el momento de tomar una decisión y en ese sentido pesarán también para el DT las sensaciones del plantel.

De momento, recibió respaldo importante de Robin Le Normand, defensor español que pelea por hacerse un lugar en la lista definitiva de Luis De La Fuente para disputar el próximo Mundial. “Lleva muchos años aquí, todo el mundo lo conoce y es alguien muy intenso”, comenzó diciendo en diálogo con Europa Press.

Le Normand ingresó en el complemento del duelo ante Osasuna.

Sobre el día a día junto al Cholo en el club, agregó: “Si yo estoy al noventa por ciento, él está al ciento veinte. Es una persona que vive para el fútbol, para los partidos y para ganar. Eso inspira y nos ayuda a que todos estemos al máximo nivel”.

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Le Normand dijo no tomarse las cosas muy diferentes que su entrenador y reconoció que un noventa por ciento de su día es fútbol. Aunque advirtió: “Tengo que bajar ese porcentaje, porque la vida no es solamente fútbol”.

¿Cuándo vence el contrato de Simeone en Atlético de Madrid?

El vínculo de Diego Simeone como entrenador de Atlético de Madrid finalizará recién en junio de 2027, por lo que le queda otra temporada por delante en función de ese contrato. Sin embargo, será potestad del entrenador decidir si quiere finalizar de manera anticipada su estadía en el club.

Data clave

El contrato de Diego Simeone con el Atlético de Madrid finaliza en junio de 2027 .

con el Atlético de Madrid finaliza en . Atlético de Madrid venció 2-1 al Osasuna tras quedar eliminado de Champions y Copa.

al tras quedar eliminado de Champions y Copa. El defensor Robin Le Normand respaldó públicamente la continuidad y la intensidad del entrenador.