“Estuve a una firma de jugar para Boca, pero al final me hicieron un favor porque llegué a River”

Marcelo Salas fue un ícono de River en la década de los ’90 y dejó su huella tan rápido que en solamente dos años se ganó el cariño de los hinchas y eso le permitió tener un segundo ciclo en el club algunos años más tarde. Pero un dato no tan conocido sobre aquellos tiempos es que el chileno estuvo muy cerca de ponerse la camiseta de Boca días antes de firmar con el Millonario por primera vez.

El Matador, como se lo conocía en su época de jugador, militaba en la Universidad de Chile y aspiraba a pasar a un gigante que pelee por la Copa Libertadores. Ahí fue cuando coqueteó con jugar con la azul y oro, donde hasta llegó a estar concentrado bajo las órdenes de Carlos Bilardo, pero inmediatamente apareció el Millonario, que venía de ser campeón de América.

“Yo venía de dos o tres años en la ‘U’, fue a mitad de año de 1996 y me quería ir, quería buscar otras opciones, probarme en otro nivel de juego”, contó en diálogo con Catenaccio Sport en 2020, y añadió: “Llega mi representante en ese momento y me dice: ‘Marcelo, hay una opción de Boca Juniors’”.

El considerado mejor delantero de Chile de todos los tiempos, siguió con su revelador relato: “Fuimos a La Boca, estuve en la Bombonera, estuve reunido con (Pedro) Pompilio que era el vicepresidente del club, estuve a pasos, a una firma en el fondo. Y ahí es donde nace la historia”.

El artillero también reconoció: “Estuve concentrado en el hotel de Boca. (Carlos) Bilardo me dijo: ‘Mañana a las 10 entrenamos’. Yo le dije que no podía entrenar, que no había firmado un contrato. Al final volví a Santiago, jugué esa semana y el martes llegó mi representante y me dijo: ‘Marcelo, te quiere River’. Y yo digo que está claro que si me quiere River me tiene que comprar”.

Marcelo Salas. River vs Liga Deportiva Universitaria. Copa Libertadores de América 26/5/2005

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Salas eligió a River por sobre Boca?

Un detalle no menor en la negociación entre Boca y la U. de Chile, es que desde Casa Amarilla no querían desembolsar una gran cifra de dinero. El nacido en Temuco explicó el motivo por el cual desistió de jugar en La Bombonera y recordó: “El acuerdo económico no estaba. Yo me reúno y me dicen que vamos a préstamo”.

Pero el futbolista, fiel a su estilo, se plantó ante la dirigencia Xeneize. “Yo, con mi representante al lado, digo: ‘No, yo no vengo a préstamo. O me compran o no. Porque si vengo a préstamo por tres meses y me pasa algo, me vuelvo a Chile y no salgo nunca más“, explicó sobre el momento de las tratativas.

Pero Salas dejó una frase que generó polémica en la vereda contraria. “Al final me hicieron un favor porque llegué a River en un momento espectacular, un equipazo“, deslizó. Instantes después, cerró: “En ese momento Boca era una gran institución, lo que quieras, pero no estaba en un nivel importante, estaba con muchos problemas internos y también de club. Entonces lo mejor que me pasó fue llegar a un buen equipo”.

Publicidad