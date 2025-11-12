Fue compañero de Gallardo, pero no dudó en criticarlo sin piedad: “Él y River están tocando fondo”

Es de público conocimiento que River se encuentra pasando por un momento definitivamente crítico. El equipo de Marcelo Gallardo no levanta cabeza ni desde los resultados ni desde el vuelo futbolístico. Y eso se traduce en una derrota en el Superclásico, en eliminaciones en la Copa Libertadores de América y en la Copa Argentina y en un contexto muy complejo.

Sin ir más lejos, los del barrio porteño de Núñez dependen de casi un milagro para meterse en la próxima Copa Libertadores por la tabla anual. Por ende, tendrán que apostar a coronarse campeones del Torneo Clausura 2025 o a recibir una ayuda de otro equipo para poder dar el presente. Un panorama tan malo como inesperado.

Así las cosas, Nelson “Pipino” Cuevas, un recordado ex delantero de River que supo marcarle goles a Boca en diversas ediciones del Superclásico, no tuvo piedad para con el presente del equipo. Inclusive, pese a que fue compañero del propio Gallardo en el Millonario, no tuvo filtros a la hora de hacer una crítica contundente.

“River está muy mal, está pasando por un momento dramático. Marcelo Gallardo y el equipo están tocando fondo”, comenzó exteriorizando, en declaraciones brindadas a “Alargue”, el paraguayo de 45 años de edad que disputó los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 con el seleccionado de su país.

Nelson Cuevas en la Selección de Paraguay. (Foto: Ben Radford /Allsport)

“Hace muchísimos años que River no perdía tantos partidos seguidos. Si no fuese Marcelo Gallardo el entrenador, hace rato que estaba afuera del club”, profundizó quien supo formar parte de la conquista de nada más ni nada menos que cinco títulos de carácter oficial con la camiseta de River.

“Solamente él aguanta esto porque ganó el partido más importante, que fue el de Madrid. Y porque es el técnico más ganador de la historia de River. Por esa espalda que tiene aguanta, se sostiene, se le renovó por un año más y tiene que salir adelante”, completó el artillero que también supo militar en equipos como Olimpia y Universidad de Chile.

Los millones que perderá River si no clasifica a la Copa Libertadores 2026

Teniendo en cuenta los valores de la edición 2025 (probablemente en 2026 se incremente aún más), los premios de la Copa Libertadores están muy lejos de los que otorga la Copa Sudamericana. La simple participación en cada una de las competencias marca una diferencia de 4.2 millones de dólares estadounidenses.

Para tomar dimensión de la distancia económica, un finalista de la Libertadores acumula aproximadamente 18 millones de dólares en premios y embolsa 24 millones más si se consagra campeón. En la Sudamericana, en tanto, se llega al último partido con una ganancia aproximada de 6 millones, mientras que el ganador cosecha 6.5 millones extra.

